Thủy Tiên khoe ảnh đáng yêu của con gái

Vợ Công Vinh trăn trở về cuộc sống với hình ảnh bé Bánh Gạo cho một chú chó ngoài đường miếng ăn.

Bé Bánh Gạo cho chú chó đói miếng ăn. Ảnh: FBNV.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc đáng yêu của con gái Bánh Gạo. Nhóc tì vừa bước qua sinh nhật lần thứ ba trông dễ thương với chiếc váy màu hồng khi cho một chú chó ngoài đường ăn. Từ hình ảnh này, bà xã của tiền đạo Công Vinh trăn trở về những điều tốt xấu của con người trong cuộc sống.

"Nhìn Gạo nhảy cẫng lên cười hạnh phúc khi cho con chó đói ngoài đường miếng ăn chợt nghĩ trong con người mình có rất nhiều hạt giống tốt và xấu. Mình nuôi dưỡng, tưới nước, quan tâm chăm sóc cho hạt giống nào thì mình sẽ nhận đựơc cái đó. Nuôi dưỡng lòng yêu thương, chia sẻ thì sẽ nhận đựơc niềm vui, hạnh phúc. Nuôi dưỡng sự ích kỷ, ganh ghét, ham muốn thì sẽ nhận được sự thù hận mệt mỏi.

Niềm vui của trẻ con là chia sẻ điều mình có cho những con vật thậm chí vừa gặp lần đầu tiên còn niềm vui của người lớn là ganh ghét, tị hiềm, hay bắt con vật làm thịt rồi no say trên nỗi đau tột cùng của nó. Chẳng cần phải tuyệt đối không ăn nhưng chỉ cần hạn chế giết hại là điều thực sự tuyệt vời. Thiên thần hay ác quỷ đều là do chính sự nuôi dưỡng của ta cả. Bạn sẽ chọn nuôi dưỡng hạt giống nào", Thủy tiên viết.

Chia sẻ của Thủy Tiên nhận được rất nhiều ủng hộ từ phía các fan. Chỉ hai giờ sau khi được đăng tải, bức hình nhận được hơn 40.000 lượt "Like" cùng hàng trăm bình luận, đa số đều ngợi khen vẻ xinh xắn của bé Bánh Gạo và tấm lòng tốt của nữ ca sĩ.

Công Vinh Thủy Tiên trong lần thả cá phóng sinh ở biển Nha Trang. Ảnh: FBNV.

Cả Thủy Tiên và Công Vinh đều theo đạo Phật. Cặp đôi thường xuyên tới chùa và tham gia các công tác từ thiện để tích đức cho con gái. Tiệc cưới của hai người vào cuối năm 2014 được tổ chức với thực đơn toàn các món chay. Thủy Tiên giải thích lý do làm tiệc chay là không muốn sát sinh trong ngày vui của mình.

Lan Chinh