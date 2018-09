Thực hư vụ C. Ronaldo giẫm lên người đối thủ

Góc quay khác về tình huống tiền đạo Real va chạm với hậu vệ Legia Warsaw ở Champions League.

Video ở góc quay khác về tình huống C. Ronaldo bị nghi ngờ giẫm lên người đối thủ trong trận đấu giữa Legia Warsaw - Real ngày 2/11. Sau tình huống va chạm, hậu vệ chủ nhà bị đau ở tay do bị chân C. Ronaldo giẫm phải. Tuy vậy, pha quay chậm cho thấy trọng tài rất khó phạt CR7 bởi anh ở thế bị động khi hậu vệ đối phương nằm ngay phía lưng sau tình huống không chiến.

Real trải qua trận đấu thất vọng khi đánh mất ba điểm. Thi đấu ở Warsaw, Bale và Benzema lần lượt đưa đội khách lên dẫn hai bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, Real dễ dàng để Legia Warsaw ghi liền ba bàn sau đó. Rất may cho đội bóng Tây Ban Nha khi Kovacic lập công ở phút 85 để lấy lại một điểm.

C. Ronaldo được minh oan vụ giẫm lên người đối thủ

Nhiều ý kiến cho rằng, C. Ronaldo cũng rất quái trong tình huống va chạm, chủ động làm hậu vệ Legia Warsaw bị đau. Tình huống xảy ra ở những phút cuối căng thẳng khi Real vừa có bàn gỡ hòa 3-3 trong khi siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất ức chế vì chưa có bàn thắng cho bản thân.

Trọng Nghĩa