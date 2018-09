Thu nhập tiền tỷ của cầu thủ Việt năm 2014

Nhiều trụ cột của Bình Dương, Công Vinh hay Bửu Ngọc, Minh Tuấn đều đút túi số tiền khủng trong năm nay.

Bóng đá Việt không còn cảnh hào nhoáng như cách đây vài năm nhưng đây vẫn là môi trường giúp nhiều cầu thủ trở thành tỷ phú thông qua các hợp đồng, tiền lương, thưởng...

Chức vô địch V-League giúp các học trò của ông Lê Thụy Hải thu nhập khủng. Ảnh: KL.

Ở tầm CLB, cầu thủ trụ cột của Bình Dương là “cỗ máy kiếm tiền” tốt nhất năm 2014 so với đồng nghiệp khác. Sau khi giành chức vô địch V-League lần thứ ba trong lịch sử, đội bóng đất Thủ có gần 20 tỷ đồng tiền thưởng trong tài khoản. Khi chia ra, các cầu thủ hạng A có thể nhận 800-900 triệu đồng. Tiếp đó, thầy trò Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải còn vô địch Mekong Cup và nhận 1,5 tỷ đồng tiền thưởng.

Ở Bình Dương, khung lương của cầu thủ đá chính khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng (tháng không thi đấu có thể thấp hơn). Như vậy, những trụ cột như Anh Đức, Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Luật… có thể nhận trung bình 500-600 triệu đồng tiền lương. Thêm thu nhập từ tiền thưởng, mỗi cầu thủ loại A của Bình Dương nhận khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng trong mùa 2014 - mức cao nhất làng bóng.

Chưa dừng lại ở đây, cầu thủ Bình Dương có tên trên đội tuyển dự AFF Cup như Tấn Tài, Anh Đức, Phước Tứ… còn nhận thêm vài trăm triệu từ thành tích hạng ba của tuyển Việt Nam. Tuy bị loại ở bán kết, thầy trò HLV Miura nhận 5 tỷ đồng từ VFF, ban tổ chức giải và một tỷ đồng từ bầu Hiển.

Trong danh sách cầu thủ thu nhập tốt nhất năm, Công Vinh vẫn đứng đầu danh sách. Chỉ tính riêng tiền nhận trong lần chuyển nhượng về Bình Dương, CV9 có 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh còn có thu nhập từ lương khoảng 30 triệu đồng tháng ở đội bóng cũ SLNA, tiền thưởng thuộc khung loại A trong màu áo đội tuyển quốc gia, thu nhập từ vô địch Mekông Cup, tiền đi các sự kiện ra mắt sản phẩm sữa, xe…

Công Vinh có thu nhập khủng trong năm 2014 vừa qua. Ảnh: VTC.

Thủ môn Bửu Ngọc bất ngờ có một năm thu nhập “khủng” để trở thành cầu thủ tỷ phú. Anh chuyển từ Đồng Tháp về Cần Thơ với giá trị chuyển nhượng lên đến 6,6 tỷ đồng (cả thuế) cho ba năm hợp đồng. Nhưng số tiền đến tay Bửu Ngọc có thể không nhiều như con số trên do anh còn phải trả hơn một tỷ đồng đền bù cho CLB quê hương Đồng Tháp và một vài chi phí khác. Dù vậy, ước mơ đổi đời của Ngọc đã thành hiện thực và anh tính chuyện báo hiếu bằng việc xây nhà tặng bố mẹ.

Một cái tên được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây là tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng thuộc hàng có thu nhập tiền tỷ năm 2014. Tỏa sáng trong màu áo Than Quảng Ninh, anh liên tiếp thăng hoa ở đội Olympic và tuyển Việt Nam. Ngoài tiền lương, thưởng, Tuấn còn tái ký hợp đồng với giá trị gần 5,5 tỷ đồng với đội bóng vùng than. Ông bố trẻ đút túi toàn bộ số tiền do chuyển nhượng tự do và trực tiếp làm việc với lãnh đạo đội bóng quê hương.

Đồng đội của Tuấn là Hải Huy cũng có khoảng 4,5 tỷ đồng cho việc đồng ý ở lại Than Quảng Ninh. Đội bóng “đại gia mới” này hiện giúp nhiều cầu thủ "sau một đêm trở thành tỷ phú" như Hoàng Danh Ngọc (3,6 tỷ đồng), Mạc Hồng Quân (trên 3 tỷ đồng)…

Một hậu vệ khác “phát tài” trong năm 2014 là hậu vệ Xuân Thành của CLB Thanh Hóa và tuyển Việt Nam. Sau khi chia tay Thanh Hóa, trụ cột hành lang trái dưới thời HLV Miura cập bến Bình Dương với bản hợp đồng 4 tỷ đồng. Trước đó, anh nhận nhiều tiền thưởng từ đội bóng xứ Thanh cho danh hiệu hạng ba V-League.

Một tiền đạo trẻ đang tỏa sáng là Công Phượng lại không thể lọt vào top cầu thủ thu nhập tiền tỷ. Trong năm nay, anh cùng các đồng đội trụ cột U19 như Tuấn Anh, Xuân Trường… có thu nhập khoảng 400 triệu đồng từ lương. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu của cầu thủ sinh năm 1995 bởi anh đang là “báu vật” của bầu Đức và bóng đá Việt Nam.

Trần Huỳnh