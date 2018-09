Thủ môn Reading bí mật hẹn hò bóng hồng bốc lửa

Gặp nhau từ năm ngoái, tình cảm của Alex McCarthy và cô nàng Lauren Goodger nóng bỏng ngày càng thắm thiết.

Thủ môn trẻ của Reading và người đẹp Lauren Goodger mới bí mật hẹn hò. Ảnh: Star.

"Lauren hoàn toàn quên Mark (tình cũ của cô nàng) và thực sự yêu thích cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, thiện cảm của cô dành cho Alex ngày một nhiều thêm. Họ gặp nhau lần đầu năm ngoái và có cảm tình với nhau nhưng phải đến gần đây, mọi chuyện mới trở nên nghiêm túc", nguồn tin trên The Sun cho biết.

Sau khi chuyện tình cảm trở thành đề tài trên mặt báo, người đẹp Lauren Goodger viết thư ngỏ trên tạp chí New! nơi cô làm biên tập một chuyên mục: "Một tờ báo đưa tin về chuyện tình cảm của tôi với một chàng trai. Nếu đúng, tôi xin phép giữ bí mật. Tôi vẫn độc thân nhưng giờ tôi sẽ trở về nhà và lên kế hoạch gặp gỡ ai đó rồi hẹn hò".

Alex McCarthy trưởng thành từ lò đào tạo của Reading. Ngôi sao 24 tuổi thi đấu cho một loạt CLB hạng nhất và hạng nhì theo hợp đồng cho mượn và từng được gọi vào đội U21 Anh ba năm trước. Trong khi đó, Lauren Goodger là một nữ diễn viên được biết đến với thân hình bốc lửa sau khi tham gia bộ phim thực tế The Only Way Is Essex. Cô nàng sở hữu thân hình mũm mĩm, bốc lửa gây chú ý khi ăn kiêng và tập luyện giảm cân trong thời gian ngắn để có vóc dáng thon thả năm ngoái.

Hình ảnh nóng bỏng của người đẹp Lauren Goodger:

Hoàng Trang