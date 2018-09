Thủ môn quay mông bắt phạt đền: 'Tôi mất ngủ vì xấu hổ'

Minh Nhựt hối hận vì đã quay lưng khi đối thủ đá 11m, rồi còn nhào lộn để trống khung thành cho đối thủ ghi thêm bàn.

Thủ môn Minh Nhựt bỗng chốc trở nên “nổi tiếng” với hành động quay lưng lại trên chấm 11m rồi nhào lộn vòng vòng để trống khung thành cho đối thủ ghi thêm bàn, khiến Long An thua CLB TP HCM 2-5 trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League. Anh tâm sự vô cùng hối hận về hành động “thiếu suy nghĩ, lại bị đẩy lên thêm từ hoàn cảnh khách quan” của bản thân, qua đó anh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ cả nước.

“Tôi cũng như nhiều đồng đội khác rất ức chế, bức xúc với nhiều tiếng còi của trọng tài Thư trên sân Thống Nhất. Sau những kết quả không thuận lợi, toàn đội rất quyết tâm cho trận đấu gặp CLB TP HCM. Sự nỗ lực của chúng tôi đền đáp bằng những bàn thắng. Nhưng rồi trọng tài lại có tiếng còi có phần chưa thực sự công tâm khiến nỗ lực của anh em bị sụp đổ. Ức chế như vậy cứ thêm dồn nén.

Tôi phạm sai lầm khi cùng các đồng đội phản ứng trọng tài, để lại hình ảnh không đẹp. Ban đầu tôi cũng không muốn quay lưng lại với khung thành khi cầu thủ TP HCM sút 11m. Nhưng vì bản thân nóng nảy, lại thiếu bản lĩnh khi thấy một số đồng đội 'khích' mình, tôi chọn cách đứng quay lưng như vậy. Còn hành động lăn tròn trên sân để đối thủ ghi bàn, do tôi thiếu suy nghĩ và buông xuôi theo đồng đội đã không thi đấu”, thủ môn quê An Giang giải thích những hành động “kỳ quặc” ngày 19/2.

Trận đấu tai tiếng của Long An lên báo quốc tế

Phút 80 của trận đấu, Long An bị thổi 11m. Toàn đội phản ứng quyết liệt trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Thủ môn Minh Nhựt ban đầu không muốn rời khung thành và có ý định đứng đối diện với cầu thủ sút bóng là Victor. Nhưng sau khi nghe những lời nói gay gắt của đội trưởng Quang Thanh và một số đồng đội, "người nhện" sinh năm 1986 thay đổi quyết định và quay lưng lại trên vạch vôi.

“Cả sự nghiệp của mình cho đến nay, tôi chưa từng làm những hành động tương tự. Tôi thực sự thấy xấu hổ về hành động trong trận đấu với CLB TP HCM. Ngay sau trận đấu, tôi thấy mình quá sai. Tôi cứ nghĩ đến hành động đó là thấy áy náy, không ngủ được suốt đêm. Từ sáng đến giờ, tôi cũng không dám đọc báo. Tôi biết mình sai khi làm ảnh hưởng đến CLB, đến bóng đá Việt Nam. Tôi xin nhận lỗi và chắc chắn không bao giờ tái phạm”, cựu thủ môn U23 Việt Nam năm 2009 nói.

Minh Nhựt trưởng thành từ bóng đá An Giang sau đó chuyển qua thi đấu cho các đội Xuân Thành Sài Gòn, Quảng Nam, HAGL và nay là Long An. Năm 2009, anh từng được HLV Calisto gọi triệu tập cùng U23 Việt Nam nhưng anh không cạnh tranh được với hai người đồng đội là Tấn Trường và Khoa Điển. Hiện nay, gia đình thủ môn này sống tại An Giang.

VFF đang tập hợp tài liệu để chuẩn bị có mức án phạt dành cho hành vi xấu xí của CLB Long An, cũng như xem xét sai sót của trọng tài chính đến đâu. Trước mắt, đội bóng sân Tân An quyết định tạm thời không sử dụng thủ môn Minh Nhựt. Cầu thủ tạm nghỉ tập, đội tập trung trở lại ngày 21/2 và có cuộc họp để phân tích sự cố trên sân Thống Nhất.

Ngọc Hà