Thủ môn Nguyên Mạnh đón con gái đầu lòng

Thủ thành SLNA và bà xã Phương Chi hạnh phúc chào đón thành viên mới trong gia đình sau hơn 5 tháng kết hôn.

Nguyên Mạnh khoe con gái yêu vừa chào đời. Ảnh: FB.

Hôm 19/9, thủ môn Nguyên Mạnh gây chú ý trên trang cá nhân khi khoe hai tấm ảnh của con gái mới sinh tên Hà My. "Happy birthday Hà My. Ngày em chào đời", thủ thành của SLNA viết. Chỉ sau ít giờ, status của anh thu hút được hàng nghìn like cùng hàng trăm comment chúc mừng từ bạn bè và các fan. Nhiều người nhận xét con gái Nguyên Mạnh giống hệt bố và chúc bé hay ăn chóng lớn.

Trên Facebook, bà xã Phương Chi của Nguyên Mạnh cũng chia sẻ một bức hình của cô công chúa nhỏ để thông báo tin vui tới bạn bè. "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Vì bố mẹ có con, vì chúng ta có nhau", Phương Chi viết chú thích đồng thời tiết lộ tên gọi của con gái ở nhà là Thỏ.

Nguyên Mạnh và Phương Chi làm đám cưới vào hôm 3/4 tại TP Vinh, Nghệ An. Cặp đôi hẹn hò nhau từ hơn 6 năm trước khi Nguyên Mạnh còn là cầu thủ trẻ của SLNA còn Phương Chi là sinh viên.

Vợ chồng Nguyên Mạnh trong lễ cưới hôm 3/4. Ảnh: Songlamplus.

Trong bản danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia vừa được công bố hôm 19/9, Nguyên Mạnh cũng góp mặt. Ở các đợt triệu tập trước, anh đều là sự lựa chọn số 1 của HLV Hữu Thắng cho vị trí người gác đền của tuyển Việt Nam.

Minh Khang