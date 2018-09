Thủ môn 'chặt xác bạn gái cho chó ăn' được ra tù sớm

Bị kết án 22 năm nhưng Bruno được trả tự do chỉ sau hơn 6 năm thụ án, thậm chí vừa ký hợp đồng thi đấu với một CLB.

Thủ môn Bruno bị kết án 22 năm sau khi giết bạn gái cũ nhưng được ra tù chỉ sau hơn 6 năm thụ án. Ảnh: Mirror.

Năm 2010, thủ thành 32 tuổi bị bắt và 3 năm sau bị kết án 22 năm tù sau khi bị buộc tội giết bạn gái cũ, cựu người mẫu Eliza Samudio, một cách dã man vì không muốn trả tiền chu cấp cho con. Bruno không trực tiếp thủ tiêu Eliza mà thuê người khác xuống tay man rợ với cựu người mẫu dù cô vừa sinh đứa con chung của hai người.

Theo The Sun, Bruno dù đã kết hôn và có hai con gái nhưng sống phóng túng, thường xuyên tham gia các bữa tiệc sexy thâu đêm suốt sáng. Trong một bữa tiệc tương tự do đồng đội Paulo Victor tổ chức năm 2009, thủ thành 32 tuổi gặp Eliza và hai người bắt đầu quấn quýt không rời. Tuy nhiên mối quan hệ tình ái trở nên tồi tệ ba tháng sau đó khi cựu người mẫu xấu số phát hiện có thai do bao cao su bị rách.

Bruno trở nên thô lỗ, bắt Eliza bỏ thai nhưng cô không chấp nhận. Trong suốt thời kỳ mang bầu, cô từng tới đồn cảnh sát báo cáo về việc bị hai người bạn của Bruno bắt cóc rồi ép buộc uống thuốc để làm sảy thai. Tuy nhiên thuốc không phát huy tác dụng, tháng 2/2010 Eliza sinh cậu nhóc Bruninho (Tiểu Bruno). Sau khi có kết quả DNA xác định cậu bé là con trai của Bruno, người đẹp đưa đơn kiện đòi thủ môn 32 tuổi chu cấp tiền nuôi con.

Cựu người mẫu xấu số Eliza. Ảnh: Mirror.

Bốn tháng sau cả hai mẹ con Eliza đều biến mất. Bé Bruninho sau đó được phát biện bị bỏ lại ở một khu ổ chuột đông nam Brazil. Sau thời gian điều tra, cảnh sát phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng mẹ con Eliza bị lừa tới nhà của Bruno với lời hứa rằng sẽ chu cấp tiền và cho một căn hộ để sinh sống. Cựu người mẫu bị trói vào ghế và đánh đập suốt 6 ngày trước mặt cậu con trai 4 tháng tuổi bởi nhóm người của Bruno gồm vợ của anh này, một tình cũ, một em họ tuổi teen và một cựu sĩ quan cảnh sát có tên Marcos Santos. Để không bị phát hiện, nhóm người này bật nhạc rất to trong quá trình hành hạ Eliza.

Santos chính là người chặt xác Eliza thành nhiều mảnh, cho vào trong những chiếc túi bóng đen rồi bỏ từng phần thân thể của cô vào chuồng nuôi chó của Bruno, xương được đem đi chôn vội vàng dưới lớp xi măng ướt. Bruno một mực phủ nhận tội ác, khẳng định rằng không yêu cầu giết Eliza nhưng đành phải "chấp nhận" khi biết cô đã bị hạ sát. Người em họ tuổi teen chính là người khai hết với cảnh sát toàn bộ quá trình gây tội.

Bruno tập luyện với đội bóng mới sau khi tự do. Ảnh: Mirror.

"Tôi phải nói rõ rằng cho dù tôi có phải ngồi tù chung thân thì nạn nhân cũng không thể trở về. Tôi đã phải trả giá đắt, điều đó không dễ dàng gì nhưng giúp tôi học thêm kinh nghiệm chứ không phải là sự trừng phạt", Bruno trả lời phỏng vấn tại quê nhà hồi tháng 2 sau khi được thả.

Vừa được tự do hồi tháng 2, Bruno Fernandes de Souza đã gây chú ý khi được đội bóng Boa Esporte chiêu mộ. Giải thích cho quyết định gây tranh cãi, ông chủ Rafael Gois Silva Xavier của Boa cho biết: "Cậu ấy được tuyên bố là vô tội rồi, đã ngồi tù và được tòa thả ra. Cậu ấy xứng đáng được trao một cơ hội nữa".

Bà Sonia Fatima Moura, mẹ của người đẹp bạc mệnh Eliza, đang chăm sóc cậu nhóc Bruninho nay đã 7 tuổi. Bà từ chối nói cho cháu biết việc bố đã giết mẹ như thế nào. "Thằng bé vẫn còn bị chấn động bởi những gì đã chứng kiến. Tôi chỉ nói rằng bố con đang ở trong tù nhưng không cho biết lý do", bà Sonia chia sẻ.

Trước khi vào tù, Bruno là thủ môn có tài, giữ băng đội trưởng Flamengo khi đội bóng vô địch Brazil năm 2009. Thủ môn "máu lạnh" đáng lẽ được thi đấu ở World Cup 2014 nếu vụ giết người gây chấn động không bị phanh phui.

