Thầy Park giải thích vẫn gọi Văn Lâm dù U23 Việt Nam có Bùi Tiến Dũng

Chiến lược gia người Hàn Quốc lo ngại thủ thành CLB Thanh Hóa không giữ được phong độ do phải ngồi dự bị nhiều.

HLV Park Hang-seo ít khi được chứng kiến Bùi Tiến Dũng thi đấu sau vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: Đương Phạm.

Để chuẩn bị cho Asiad 2018, HLV Park Hang-seo triệu tập 4 cầu thủ trên 23 tuổi lên U23 Việt Nam gồm Văn Lâm, Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng và Anh Đức. Trong số này, trường hợp của thủ thành Văn Lâm được nhiều người quan tâm bởi vị trí thủ môn của U23 Việt Nam còn có sự góp mặt của Bùi Tiến Dũng. Tại vòng chung kết U23 châu Á, thủ thành CLB Thanh Hóa thể hiện phong độ ấn tượng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân.

"Việt Nam có nguồn thủ môn dồi dào, nhiều người trẻ tài năng. Tuy nhiên, họ hiện ít được ra sân ở V-League. Điển hình như Bùi Tiến Dũng, dù chơi rất thành công tại giải U23 châu Á, anh không có nhiều cơ hội tại Thanh Hóa. Tôi e ngại cậu ấy không đủ kinh nghiệm và phong độ tốt nhất cho Asiad sắp tới. Tôi phải chọn lựa những người được thi đấu thường xuyên để tìm một chốt chặn an toàn. Đó là lý do tôi gọi Đặng Văn Lâm", HLV Park Hang-seo giải thích lý do triệu tập Văn Lâm trong cuộc họp báo công bố nhà tài trợ cho giải giao hữu tứ hùng với sự góp mặt của U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Palestine diễn ra từ 3-7/8 tại Hà Nội.

Trở về sau vòng chung kết U23 châu Á, Bùi Tiến Dũng thường xuyên được thi đấu cho CLB Thanh Hóa dưới thời Mihail Marian. Tuy nhiên, sau khi chiến lược gia người Romania ra đi, thủ thành U23 Việt Nam không được HLV tạm quyền và sau đó là HLV Nguyễn Đức Thắng trọng dụng.

Trong khi đó, Đặng Văn Lâm đang thể hiện rất tốt trong màu áo CLB Hải Phòng. Phong độ xuất sắc của thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga giúp Hải Phòng hiện là đội bóng thủng lưới ít nhất ở V-League, với 20 bàn thua sau 19 trận.

Dù vậy, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ tạo cơ hội cho tất cả cầu thủ thể hiện khả năng. Đặng Văn Lâm vẫn có thể bị loại nếu thể hiện không tốt trên sân tập và trong các trận đấu ở giải giao hữu tứ hùng sắp tới.

U23Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/7. Đội tập luyện một tuần trước khi dự giải giao hữu tứ hùng với U23 Uzbekistan, Oman và Palestine. Sau màn thử nghiệm này, HLV Park Hang-seo chốt danh sách U23 Việt Nam dự Asiad 2018 tại Indonesia.