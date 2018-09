Thầy Giôm - người rất ghét thất bại

'Tôi rất ghét thất bại. Hồi còn trẻ, mỗi khi thất bại, tôi có thể làm những việc điên rồ nhất', HLV Guillaume Graechen từng chia sẻ.

Ghét thất bại, nhưng kể từ khi cầm U19 Việt Nam và HAGL, Graechen phải hứng chịu những thất bại không dễ gì nuốt trôi. Đầu tiên là trận thua của U19 Việt Nam ở chung kết giải U19 Đông Nam Á năm 2013 trên đất Indonesia - giải đấu mà nói như Graechen "chúng tôi lần đầu tiên trình làng, và vừa đá vừa khám phá chính bản thân mình". Trận chung kết, các học trò của Graechen thua đau trên chấm 11m và Graechen từng lý giải: "Chúng tôi thất bại không phải vì đối phương quá mạnh, mà vì họ chơi bóng quá xấu".

HLV Guillaume Graechen trải qua nhiều vui buồn cùng các học trò trẻ. Ảnh: TN.

Nếu ở chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013, Graechen thất bại vì "đối phương đá xấu", đến chung kết giải U22 Đông Nam Á 2014 ông lại thất bại vì "đối phương giỏi hơn mình". Trước trận chung kết ấy Graechen tự tin tuyên bố sẽ chiến thắng và sẽ làm tất cả để thắng, nhưng thực sự là một U19 Việt Nam duy mỹ đã không thể thắng nổi một U19 Myanmar chơi thứ bóng đá hiện đại và hiệu quả. "Tôi cực kỳ thất vọng sau trận thua đó. Anh có tin được không, tôi đã cắt đứt mọi mối quan hệ với thế giới xung quanh sau đó vài ngày", ông Graechen nhớ lại.

Sau giải đó không lâu, U19 Việt Nam lại vào chung kết giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014 ông Graechen tiếp tục tuyên bố "quyết thắng". Thế nhưng rốt cuộc đấy lại là 90 phút mà những Công Phượng, Xuân Trường thất thủ 0-1 trước U19 Nhật Bản vốn chỉ tung ra đội hình hai. Hình ảnh Graechen bực bội đấm tay vào cabin huấn luyện sau trận đấu ấy đã nói lên sự bực tức cao độ của một người ghét thất bại nhưng đã phải đối diện với thất bại ở trận chung kết thứ ba.

Ở phương diện CLB, Graechen cùng các cầu thủ HAGL cũng phải hứng chịu ba thất bại liên tiếp ở trận đồ V-League. Sau thất bại đầu tiên trước Đồng Tâm, người đàn ông này thừa nhận các cầu thủ thi đấu thiếu sáng tạo, sau trận thất bại thứ hai trước Thanh Hoá ông thừa nhận các cầu thủ không giữ được sự tập trung cần thiết, đến thất bại thứ ba trên sân Hải Phòng ông không quên kêu gọi truyền thông, người hâm mộ hãy để cho những cầu thủ - những đứa con của mình khoảng không gian trong lành.

Có nghĩa, khác hẳn so với lần "cách ly thế giới" ở giải U22 Đông Nam Á, cũng khác hẳn so với lần đấm tay vào cabin huấn luyện ở giải U19 Đông Nam Á, sau ba thất bại liên tiếp kể trên, Graechen điềm đạm, bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi một đội bóng trẻ đá ở một giải trẻ khác hẳn so với một đội bóng trẻ đá ở một giải đấu "cáo già" như V-League. Graechen đủ tỉnh táo để biết nếu cứ phản ứng mạnh mẽ như khi thất bại ở các giải trẻ thì ở sân chơi V-League, quân ông còn thua đau nhiều hơn.

Sau ba thất bại ở ba trận chung kết ở U19 Việt Nam, ông Graechen có chiếc Cup đầu tiên với U19 HAGL ở U21 quốc tế 2014. So với những giải đấu trước đó như giải U19 hay U22 Đông Nam Á, giải U21 quốc tế không thể tầm cỡ và có tiếng vang tương tự, nhưng đó là giải đấu quan trọng, giúp thầy trò Graechen giải tỏa tâm lý.

Sự bay bổng tiếp tục lặp lại ở vòng một V-League năm nay, khi HAGL đánh bại tân binh Khánh Hòa đến 4-2 trên sân Pleiku. Sau trận đấu, ông Graechen dành những mỹ từ đẹp nhất dành cho Công Phượng và say sưa nói về việc: "Rất may chúng tôi không phải đối đầu với một tiền đạo như Công Phượng".

Biểu hiện tự nhiên thái quá của ông Graechen, bởi sang đến vòng 4 V-League, chính ông lại phải đề nghị báo chí, dư luận đừng dồn quá nhiều áp lực lên Công Phượng. Sang đến vòng 5 V-League, khi HAGL tìm được chiến thắng trước Đà Nẵng, chặn đứng chuỗi 270 phút toàn thua, ông Graechen hạ giọng đi rất nhiều. Ông thậm chí chỉ nói nhiều đến công tác trọng tài và những tình huống gây tranh cãi mà HLV Lê Huỳnh Đức phía bên kia chiến tuyến đặt ra.

Bên cạnh những thay đổi về cách ứng xử với mỗi thất bại, về cách phát ngôn mỗi khi chiến thắng, Graechen cũng đã có những thay đổi rất quan trọng về tư tưởng cầm quân. Nếu ở những buổi đầu tiên cầm quân đánh trận, Graechen lập trình các cầu thủ U19 Việt Nam như một cái máy tấn công và cứ miệt mài tấn công từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, sau này đội U19 ấy biết phòng ngự nhiều hơn. Với HAGL bây giờ, ở trận thắng mới nhất trước Đà Nẵng người ta đã nhìn thấy hình ảnh một đội bóng biết đá chậm và biết "câu giờ hợp lý" để bảo toàn cách biệt mong manh.

Ai cũng sẽ ghét thất bại, nhưng vấn đề là cần nhìn vào đó để chỉnh sửa những điều chưa hoàn thiện của mình. Nhìn lại cả một chuỗi trận dụng binh từ U19 đến CLB HAGL thời gian qua có thể nhận ra những sự thay đổi theo chiều hướng tích cực ở Graechen.

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu