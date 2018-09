Thầy cũ không muốn nhìn mặt nếu Văn Quyến sa ngã

HLV đưa Văn Quyến vụt sáng giải U16 châu Á 2001 cho biết sẽ thất vọng vô cùng nếu học trò cũ dính vụ bán độ tại CLB Ninh Bình.

Còn nhớ tại giải U16 châu Á 2001, HLV Nguyễn Văn Thịnh dẫn dắt U16 Việt Nam lọt vào tứ kết giải châu lục. Lứa năm ấy có nhiều cầu thủ tài hoa xứ Nghệ như Văn Quyến, Lâm Tấn, Ánh Cường, Văn Vinh... Tiếc rằng sau đỉnh cao ấy, đội hình được kỳ vọng "thế hệ vàng" bóng đá Việt Nam đã lụi tàn theo thời gian.

Văn Quyến không còn mặt mũi nào gặp lại HLV Nguyễn Văn Thịnh nếu tiếp tục sa ngã. Ảnh: KL.

Nhiều cầu thủ đến giờ vẫn đang khoác áo nhiều CLB ở V-League nhưng không có được thành công như mong muốn. Ngôi sao được kỳ vọng nhất trong đội U16 Việt Nam năm ấy là Văn Quyến thậm chí đứng trước nỗi lo đi lại "vết xe đổ" cá độ trong màu áo CLB Ninh Bình.

Vốn là người thầy theo dõi Quyến từ lúc trẻ đến đội U16 rồi U23 Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thịnh không muốn so sánh hình ảnh cậu học trò bây giờ và quá khứ. Ông chia sẻ: "Thật khó để so sánh Quyến ngày xưa với hiện tại. Lúc Quyến đến với bóng đá chỉ là tình yêu. Đam mê cùng tài năng trời phú đưa Quyến trở thành người đặc biệt cũng vì lẽ ấy. Còn bây giờ có quá nhiều thứ cám dỗ khiến Quyến thay đổi nhiều. Thời điểm trước giải U16 châu Á, cầu thủ trẻ lúc ấy sống bằng đam mê, thần tượng một ai đó. Còn bây giờ, không thể so sánh hình ảnh ngày ấy được nữa".

Trước khả năng cậu học trò cũ chịu nghi án bán độ tại AFC Cup trong màu áo CLB Ninh Bình, ông Thịnh "đen" chia sẻ: "Quyến từng ngã tại SEA Games 2005 và mất đi nhiều thứ từ tình cảm khán giả lẫn cơ hội để tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ. Bản thân Quyến không còn trẻ cộng thêm bài học xương máu trước đó, tôi hy vọng cậu học trò cũ không tái phạm sai lầm. Nếu Quyến sa ngã lần nữa thì quá dở và có lẽ Quyến cũng đừng nên nhìn mặt tôi nữa. Tôi không thể tin, không thể chấp nhận đứa học trò cưng một thời lại có thể tắm hai lần trên một dòng sông như thế được".

Nói về việc 9 cầu thủ CLB Ninh Bình dính án cá độ, cựu HLV SLNA cho biết: "Môi trường nào sản sinh ra cầu thủ đó. Giả sử môi trường CLB Hà Nội T&T, cầu thủ có dám cá độ không. Đội bóng lương thưởng đều đầy đủ, tạo sự an tâm cho cầu thủ chí thú, cống hiến hết mình. Còn tôi nói thẳng đội Ninh Bình chưa ổn, mới khiến cầu thủ sa ngã như thế. Mà câu chuyện cầu thủ dính cá độ như thế cũng từ môi trường chung bóng đá Việt Nam chứ không chỉ riêng CLB Ninh Bình mới thế".

Theo HLV quê xứ Nghệ chia sẻ cầu thủ trẻ bây giờ có quá nhiều thứ vây quanh cám dỗ. Họ chưa có cơ chế bảo vệ từ xa chứ không đơn thuần là chuyện chưa được giáo dục đến nơi đến chốn. Sở dĩ U16 Việt Nam tỏa sáng giải châu lục năm 2001 bởi khi đó đào tạo trẻ còn được chú ý, quan tâm đúng mực. Nhưng càng về sau sự quan tâm, chăm sóc càng ít, thành công quá sớm khiến các sao trẻ rơi cảnh "sớm nở tối tàn". "Bóng đá Việt Nam đang trong bối cảnh tranh tối tranh sáng. Số phận từ HLV đến cầu thủ trở nên mong manh. Tôi kém duyên làm HLV ở V-League dù có được khởi đầu không thể tuyệt vời ở giải U16 châu Á đúng 13 năm trước", ông Thịnh xót xa cho mình lẫn cả học trò.

Phương Nhi