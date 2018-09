Thảo Trang: Từ vai diễn hiểu thêm cuộc đời

Vợ tiền đạo Thanh Bình tất bật đóng phim và đi làm từ thiện. Cô cho biết những vai diễn đem tới nhiều trải nghiệm thú vị.

Diễn viên Thảo Trang - vợ cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Phan Thanh Bình thời gian gần đây có dịp trải nghiệm ở môi trường điện ảnh. Từ những vai diễn trong phim, Trang thấu hiểu hơn cuộc sống và hướng tới sự chia sẻ.

Thảo Trang trong một cảnh quay. Ảnh: TT.

Những ngày gần đây, Thảo Trang vừa tất bật cho việc tham gia bộ phim mới mang tên "Nguyệt thực" vừa đi hoạt động từ thiện cùng đoàn phim "Biệt thự Pensée" - đã hoàn tất và chuẩn bị khởi chiếu từ ngày 3/8. Người đứng ra tổ chức là đạo diễn Minh Trương và diễn viên Ôn Bích Hằng.

“Từ khi tham gia lĩnh vực điện ảnh, tôi có may mắn được các đạo diễn thương giao cho nhiều nhân vật khác nhau, từ hiền lành nhu mì cho đến đanh đá, thủ đoạn, nham hiểm đủ cả. Những kịch bản phim của cô Châu Thổ rất sâu sắc, mang đậm triết lý gieo nhân nào thì gặp quả nấy của nhà Phật. Vì vậy, qua những vai diễn, tôi nghiệm ra rất nhiều điều trong cuộc sống.

Bản thân mình đi làm để khẳng định khả năng ở lĩnh vực mình yêu thích, có thể lo cho cuộc sống gia đình nhưng qua đó cũng có thể giúp đỡ những người xung quanh không may mắn bằng. Tuy bản thân không thể giúp đỡ hết tất cả mảnh đời kém may mắn, tôi tâm niệm giúp được bao nhiều, mình sẽ cố gắng bấy nhiêu. Mỗi người một chút sẽ tạo ra sức lan tỏa. Do đó, sau mỗi bộ phim, đoàn làm phim đều tìm đến những mảnh đời khó khăn để chia sẻ phần nào. Tôi luôn thu xếp để cùng tham gia”, Thảo Trang tâm sự sau chuyến đi ở Đà Lạt.

Gần đây, bà mẹ một con Thảo Trang tất bật với nhiều dự án phim. Sau khi hoàn thành hai tác phẩm "Biệt thư Pensée" và "Bản sao nguy hiểm", cô lại tham gia kế hoạch mới với những trải nghiệm thú vị. “Ở Biệt thự Pensée, tôi vào vai Hoài là một cô gái hám lợi, thủ đoạn, vì cuộc sống giàu sang mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Phim Bản sao nguy hiểm thì vào vai Trúc Diễm - cô gái thông minh nhưng tình duyên lận đận và gặp nhiều bi kịch. Ở phim đang quay là Nguyệt thực lại là nhân vật rất cá tính, thú vị. Tất cả đều là những trải nghiệm tuyệt vời”.

Thảo Trang từng nhiều năm là người mẫu. Ảnh: TT.

Từ ngày 3/8, phim "Biệt thư Pensée" bắt đầu phát sóng. Bộ phim đầu tiên Thảo Trang đảm nhận nhân vật có tính phản diện. Trong phim, để đạt mục đích vật chất giàu sang, Hoài do Thảo Trang đảm nhận sẽ có nhiều cảnh “tình cảm” với bạn diễn chung. Trang cho biết, chồng là tiền đạo Thanh Bình không ghen bởi “anh ấy hiểu và tôn trọng công việc của tôi. Nếu ghen thì anh ấy đã không để tôi theo nghiệp diễn viên”.

Gia đình Thảo Trang đang sinh sống tại TP HCM. Chồng thi đấu ở CLB Phú Yên thuộc giải hạng Nhất, trong khi Trang thường phải đi đóng phim nên con gái Cherry được gửi cho người thân chăm sóc. Nhiều lần, vì quá nhớ con, Trang có lúc dẫn theo con gái theo đoàn làm phim mỗi khi có thể.

Ngọc Hà