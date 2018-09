Tết rộn ràng của VĐV Việt

Các sao thể thao tranh thủ đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa hoặc nghỉ xả hơi trước khi trở lại tập luyện, thi đấu.

Vòng 4 V-League thi đấu trở lại ngày 9/2 nên nhiều đội bóng tập trung từ sớm và thời gian nghỉ Tết của các cầu thủ khá ít ỏi. Tranh thủ thời gian mấy ngày nghỉ, cầu thủ U23 Ngô Hoàng Thịnh tự tay đi chợ Vinh mua hoa rồi sắm sửa đồ đạc cho bố mẹ. Chị gái và hai cháu trai đến mùng 6 tết mới từ Hà Nội về nhà, chàng tiền vệ trụ SLNA tự tay lau dọn nhà cửa cùng bố mẹ để sẵn sàng đón "khách quý". Hoàng Thịnh cho biết: "Năm nay tôi đen đủi khi dính chấn thương và lỡ hẹn tại vòng loại Asian Cup rồi SEA Games 27. Ba trận đầu tiên mùa giải mới, tôi cũng chưa thể ra sân cùng SLNA. Mong năm mới 2014 may mắn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống để tôi có thể tìm được ý trung nhân cho mình".

Vợ chồng hậu vệ Bùi Văn Long tự tay gói bánh chưng. Ảnh: VL.

Trong lúc ấy, hậu vệ HAGL Bùi Văn Long cùng bà xã Phương Thảo lại có cái Tết khá bận rộn khi chuyển ô mai miền Bắc lên tận phố núi Pleiku để bán. Trước Tết, Phương Thảo chuẩn bị khá nhiều món ngon để chồng tiếp khách quý đến nhà. Đến ngày 28/1, hai vợ chồng về nhà bố mẹ Văn Long để gói bánh trưng. Mùng 4 Tết, HAGL tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng 4 V-League, nên lịch thăm hàng xóm ở chung cư lẫn bạn bè của cặp vợ chồng này khá bận rộn.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cũng từ Bình Dương trở về quê nhà ở huyện Đông Vinh, Nghệ An ăn Tết cùng gia đình. Ngoài việc sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, tuyển thủ người Nghệ An còn dự định lên chùa thắp hương mùng 1 Tết. Ngoài việc cầu bình an cho người thân, bè bạn, gia đình, Trọng Hoàng cũng mong ước có mùa giải mới thành công ở đội chủ sân Gò Đậu. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Hoàng "bò" xa nhà thi đấu nên anh cũng tranh thủ thăm hỏi và chúc Tết mọi người trong thời gian nghỉ ngắn ngủi.

Đồng đội của Trọng Hoàng ở Bình Dương là Mai Tiến Thành trở về quê nhà Thanh Hóa. Chàng tiền vệ này hồ hởi giới thiệu đàn gia súc gia đình chăm sóc để chuẩn bị cho Tết Giáp Ngọ. Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng đưa bà xã Hồng Nhung và cậu con trai Tuấn Anh đi mua sắm. Hậu vệ Trương Huỳnh Phú cũng lau dọn căn nhà riêng tại TP HCM rồi về Quảng Ngãi cùng gia đình đúng ngày 28 Tết. Khá vất vả việc di chuyển bằng tàu hỏa do vé máy bay đã hết, hậu vệ Bình Dương cũng sắm sửa quà bánh, hoa để sớm đưa về cho bố mẹ. Xa nhà lại chưa có người yêu khiến Phú khá vất vả lựa chọn đồ cho gia đình.

Riêng hai cầu thủ U19 Việt Nam là Đức Huy và Đông Triều lại vất vả hơn khi trở về gia đình đúng ngày 28 Tết. Đông Triều trở về Quảng Nam và lập tức mang hương hoa lên bàn thờ họ để báo cáo kết quả sau một năm thi đấu tại Học viện HAGL Arsenal JMG. Tiền vệ Đức Huy trở về Hải Dương cũng cùng cha mẹ đi gửi quà, thăm hỏi họ hàng.

Chị em đi bộ Thanh Phúc - Thanh Ngưng gần như cũng chẳng có ngày nghỉ khi tập đến 29 Tết mới nghỉ. Do giải vô địch đi bộ châu Á 2014 sẽ diễn ra tại Nomi, Nhật Bản ngay sau Tết nên hai chị em trở lại tập luyện từ mùng 3 Tết. Tranh thủ vài ngày ngắn ngủi, hai chị em về huyện Hòa Vang để sửa sang nhà cửa, thắp hương cho ông bà tổ tiên rồi cả hai lại trở lại lịch tập ở trung tâm huấn luyện quốc gia Đà Nẵng bắt đầu quá trình thi đấu đã cận kề.

Hotboy làng bơi Trần Duy Khôi cho biết anh chỉ được nghỉ 4 ngày từ 30 Tết trước khi trở lại lịch tập luyện để chuẩn bị Đại hội TDTT toàn quốc năm lần thứ 7 cận kề. Hotgirl làng futsal nữ Phạm Thị Huế lẫn VĐV cự ly trung bình Đỗ Thị Thảo cũng tranh thủ ngồi gói bánh trưng rồi nấu bánh cùng bố mẹ. Kết thúc năm cũ nhiều niềm vui lẫn cả không ít nỗi buồn, song cả hai cô gái trẻ này đều hướng đến năm mới thành công cùng công việc lẫn cuộc sống.

>> Xem ảnh các VĐV bình yên bên gia đình đón Tết

Anh Tuấn