Tay golf Hàn Quốc vô địch Artex Golf Tournament 2016

Người chơi Lee Yong Hwan đăng quang tại giải đấu đầu tiên trong năm 2016 trên sân FLC Samson Golf Links.

Nhà vô địch Lee Yong Hwan nhận Cup và phần thưởng. Ảnh: EB.

Sau hai ngày thi đấu, Lee Yong Hwan lên ngôi vô địch nhận phần thưởng 50 triệu đồng và một thẻ thành viên 35 năm trị giá 15.000 USD với thành tích 75 gậy (best gross). Đồng hương của nhà vô địch là Kang Jung Koo cũng giành ngôi nhất bảng A trong ngày thi đấu thứ hai. Các vị trí dẫn đầu các bảng B, C và Ladies lần lượt thuộc về các golfer Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Đức Dũng và Lê Thị Hằng.

Giải đấu quy tụ hơn 300 người chơi đến từ khắp nơi trên cả nước, chia bảng thi đấu tính handicap ngày. Trong hai ngày thi đấu, trời hửng nắng vào buổi chiều, kèm theo tốc độ gió không quá mạnh là điều kiện thuận lợi giúp cho các gôn thủ thi đấu tốt hơn.

Kết quả ngày thi đấu thứ hai giải Artex Golf Tournament 2016

Bảng A (handicap 0-15)

Nhất: Kang Jung Koo (Gross: 76, Hdcp: 6, Nett: 70) Nhì: Park Sang II (77, 7, 70) Ba: Nguyễn Hữu Quyết (80, 10, 70)

Bảng B (Handicap 16-28)

Nhất: Trịnh Văn Quyết (87, 17, 70) Nhì: Phạm Tiến Vân (92, 21, 71) Ba: Nguyễn Công Nam (91, 19, 72)

Bảng C (Handicap 29 trở lên)

Nhất: Nguyễn Đức Dũng (100, 29, 71) Nhì: Trần Văn Đương (106, 30, 76) Ba: Hoàng Hữu Hải (108, 29, 79).

Bảng nữ

Nhất: Lê Thị Hằng (87,15, 72) Nhì: Trần Thị Mai Hồng (93, 21, 72) Ba: Nguyễn Anh Thư (97, 24, 73)

Giải kỹ thuật

Longest drive: Kim Jun Hwan (Hole #17)

Nearest to the Lines: Kwoen Bong Ku (Hole #10)

Nearest to the Pin: Phan Văn Đức (Hole #3), Lê Quốc Trung (Hole #7), Vũ Hải Phòng (Hole # 11), Nguyễn Công Dũng (Hole #16).

Trọng Nghĩa