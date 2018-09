So giá bộ bọc răng của Mayweather và Pacquiao

Cách đây ít hôm, trang TMZ cho đăng tải hình ảnh bộ bảo vệ hàm mà Mayweather mới mua để sử dụng trong cuộc so găng hôm 2/5 tới với Pacquiao. Bộ bọc hàm này do Mayeather đặt hàng từ phòng nha nổi tiếng ở New York Dr Lee Gause, có giá 25.000 USD. Bộ này gồm ba chiếc, nạm kim cương. Hai chiếc màu đen và trắng có gắn logo thương hiệu của riêng Mayweather 'The Money Team'. Chiếc còn lại in hình tờ tiền 100 USD.