SLNA phát hành thêm vé cho trận gặp HAGL

Ban tổ chức sân Vinh cũng tăng cường an ninh trước trận cầu đinh vòng 9 V-League diễn ra cuối tuần.

Từ lâu nay, SLNA là lò đào tạo nổi tiếng nhưng giờ đây, HAGL đang thách thức vị trí số một ở khâu đào tạo trẻ. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đội vào cuối tuần này không chỉ đơn thuần là một trận cầu ở V-League mà còn là sự khẳng định chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ.

Ban tổ chức phát hành lượng vé ít hơn 2.000 chỗ so với sức chứa sân Vinh. Ảnh: Kỳ Lân.

Sức nóng của sân Vinh vào chủ nhật tới hứa hẹn rất lớn. Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết ban tổ chức sẽ phát hành 10.000 vé cho trận đấu giữa SLNA và HAGL, ít hơn 2.000 chỗ so với sức chứa của sân Vinh.

Tuy nhiên, con số 10.000 cao gần gấp đôi so với những trận đấu vừa qua trên sân Vinh, bởi cũng theo ông Thanh, đội bóng xứ Nghệ bình thường chỉ in khoảng 6.000 vé mỗi trận.

Các mệnh giá vé vẫn được giữ nguyên, dao động trong khoảng 10.000-70.000 đồng. Vé sẽ bắt đầu bán cho khán giả từ 11/4 tới, một ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Lượng khán giả đến sân dự báo sẽ rất đông, bởi lực lượng CĐV đông đảo của SLNA trên mọi miền đất nước đang háo hức chờ đợi và dự tính sẽ trở về Nghệ An để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với HAGL. Vì thế, công tác an ninh, an toàn cho trận đấu chắc chắn phải được coi trọng.

“SLNA đã có phương án đảm bảo an toàn cho cả 13 trận trên sân nhà. Tất nhiên, trận đấu này sẽ có sức hút rất lớn nên chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự chứ không thể chủ quan”, Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm của SLNA chia sẻ.

Ông Chiêm cũng lưu ý thêm rằng, đội khách và lực lượng trọng tài cũng có vai trò quan trọng góp phần giúp trận đấu thành công, đảm bảo an toàn chứ không chỉ riêng phía chủ nhà.

Trong những mùa giải gần đây, khán giả SLNA đã gây ấn tượng mạnh bằng hình ảnh cổ vũ đẹp mắt. Nhiều người hy vọng CĐV đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục để lại dấu ấn trong cuộc “tỷ thí” rất đáng được chờ đợi của dàn cầu thủ trẻ đầy chất lượng ở SLNA và HAGL.

Theo Bóng Đá Plus