Sir Alex gây xúc động khi chen lấn để tìm gặp C. Ronaldo

Cựu chiến lược gia của MU sốt sắng tìm đến chỗ CR7 để chúc mừng anh nhân dịp đoạt chức vô địch Euro 2016.

Nhiều fan lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc xúc động giữa Sir Alex và C. Ronaldo. Ảnh: AFP.

Đêm 10/7, tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên đoạt chức vô địch Euro sau khi vượt qua chủ nhà Pháp với tỷ số 1-0 trong trận chung kết nhờ bàn thắng của Eder ở hiệp phụ thứ hai. Sir Alex Ferguson cũng có mặt trên khán đài Stade de France theo dõi trận đấu. Sau khi ban tổ chức tiến hành trao Cup và huy chương cho các cầu thủ Bồ Đào Nha, chiến lược gia 74 tuổi cố gắng len lỏi, vượt qua nhiều hàng ghế trên khán đài để tìm gặp C. Ronaldo.

Trông thấy Nani, Sir Alex liền đưa tay ra ôm học trò cũ và nói lời chúc mừng. Sau đó, ông thể hiện tâm trạng sốt sắng để được gặp mặt C. Ronaldo. Cựu chiến lược gia MU liên tục đánh mắt nhìn lên trên và xuống dưới để đảm bảo rằng C. Ronaldo vẫn chưa đi qua. Khi CR7 bước tới gần, gương mặt chiến lược gia người Scotland rạng rỡ hẳn. Gặp lại thầy cũ, C. Ronaldo ngỡ ngàng, hô to và thể hiện rất vui mừng. Hai người trao nhau cái ôm nồng ấm, trò chuyện một vài câu trước khi CR7 xuống sân ăn mừng cùng đồng đội.

Đoạn video được một fan ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội khiến rất nhiều người xúc động. Không ít fan nam phải thốt lên rằng họ đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Tình cảm mà Sir Alex dành cho CR7 rất đáng được trân trọng, như một người bố đối với con trai của mình.

Sir Alex đứng chờ để chúc mừng Nani và C. Ronaldo

Minh Khang