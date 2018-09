Siêu mẫu Victoria's Secret: 'Tôi muốn cưới Neymar và hôn C. Ronaldo'

Chân dài Alessandra Ambrosio thổ lộ mong muốn khi được hỏi về mức độ quan tâm đến các siêu sao bóng đá.

Alessandra Ambrosio và C. Ronaldo từng đóng quảng cáo chung. Ảnh: NS.

Xuất hiện trong chương trình truyền hình do MC nổi tiếng Matheus Mazzafera dẫn, người mẫu quen mặt của Victoria's Secret Alessandra Ambrosio có phát biểu gây chú ý. Chương trình diễn ra ngay trước khi Alessandra Ambrosio bước vào đêm diễn của Victoria's Secret tại Mercedes-Benz Arena, Thượng Hải, Trung Quốc. Bóng hồng sinh năm 1981 khẳng định màn trình diễn năm nay là lần cuối cùng cô xuất hiện trên sân khấu Victoria's Secret sau 18 năm.

Gia nhập sân chơi Victoria's Secret từ năm 2000, Alessandra Ambrosio là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu thời trang lớn như Next, Armani Exchange, Christian Dior và Ralph Lauren. Năm 2012, cô được tạp chí Forbes bình chọn đứng thứ 6 trong danh sách người mẫu nhận thù lao cao nhất thế giới với 6,6 triệu USD một năm.

Người mẫu kết hôn với doanh nhân Jamie Mazur từ năm 2008, có với nhau hai đứa con Anja Louise 11 tuổi và Noah Phoenix 5 tuổi.

Alessandra Ambrosio nhận được câu hỏi bất ngờ từ MC về việc "lựa chọn" ba ngôi sao điển trai của bóng đá thế giới là C. Ronaldo, Neymar và Becks. Chân dài Brazil cho biết: "Tôi muốn cưới Neymar và hôn C. Ronaldo". Các fan đánh giá cao câu trả lời của siêu mẫu sinh năm 1981 bởi cho rằng cô không đáp lời cho xong mà có sự hiểu biết nhất định với Neymar và C. Ronaldo. Người đầu tiên được cho là có cách sống tình cảm, biết quan tâm phong cách Nam Mỹ hợp lý để lấy làm chồng, còn người thứ hai luôn cuồng nhiệt, chải chuốt thích hợp để trở thành người yêu.

Alessandra Ambrosio và Neymar ở tuần lễ thời trang Paris mới đây. Ảnh: NS.

Thực tế, Alessandra Ambrosio từng gặp gỡ và giao lưu với Neymar ở triển lãm thời trang Paris mới đây cũng như tiếp xúc với C. Ronaldo trong video quảng cáo.

Siêu mẫu Victoria's Secret không nhắc đến Becks trong chương trình truyền hình của MC Matheus Mazzafera.

Siêu mẫu Victoria's Secret chuyền bóng bằng đầu với C. Ronaldo Siêu mẫu Victoria's Secret chuyền bóng bằng đầu với C. Ronaldo