Shakira và Pique không hiểu vì sao sống hòa hợp

Ngoài sự khác biệt về tuổi, cặp phi công - máy bay đình đám lại rất giống nhau về sở thích và tính cách.

Shakira quý phái và quyến rũ trên trang bìa tạp chí Latina. Ảnh: JJ.

Nữ ca sĩ Colombia vừa có bài phỏng vấn trên tạp chí Latina số tháng 4. Bạn gái hơn 10 tuổi của trung vệ điển trai không ngại ngần chia sẻ về cuộc sống cá nhân, sự nghiệp và dự định có thêm em bé. Shakira khiến nhiều người bất ngờ khi thổ lộ, cô và Pique giống nhau đến kỳ lạ, nhiều lúc hai người phải tự hỏi vì sao có thể sống hòa hợp đến thế trong khi các cặp đôi khác thường "hút" nhau nhờ những điểm khác biệt.

"Chúng tôi giống nhau lắm, rất nhiều điểm tương đồng. Tính cách của cả hai giống nhau tới mức có khi cả hai không thể hiểu nổi vì sao lại sống rất hòa hợp. Chúng tôi có ý muốn giống nhau, sở thích như nhau, thậm chí ghét cùng một thứ. Cả hai đều nồng nhiệt, say đắm và cũng cần cảm xúc mạnh mẽ như nhau", nữ hoàng nhạc latin nói.

Shakira và Pique hẹn hò từ năm 2010, cặp đôi ngày càng gắn bó bất chấp dị nghị về khác biệt tuổi tác. Ảnh: NBC.

Trong buổi phỏng vấn, bạn gái Pique nói rất nhiều về cậu con trai Milan với giọng đầy tự hào và phấn khích: "Tôi nghĩ rằng thằng bé dạy cho tôi nhiều điều, giúp tôi đơn giản hóa mọi thứ bởi Milan chiếm hết thời gian của tôi rồi. Vì thế tôi phải học cách tập trung vào công việc, giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh nhất. Tôi thường tốn thời gian để nghĩ ra một ý tưởng nhưng khi có bé ở bên, tôi không có nhiều thời gian nữa. Tôi còn phải về nhà chăm con vì thế luôn phải cố gắng tập trung cao độ trong công việc thì mới được ở bên con".

Shakira cũng tâm sự, cô không mong Milan trở thành cầu thủ như Pique hay một ca sĩ như mình, chỉ hy vọng con có niềm đam mê nhất định trong cuộc sống để phấn đấu vì nó. "Tôi không hy vọng thằng bé trở thành ca sĩ hay một cầu thủ. Tôi chỉ mong bé thích một cái gì đó trong cuộc đời và có động lực tiến lên, dù việc đó là gì đi nữa, kể cả nghề giũa móng tay. Tôi chỉ muốn con tìm thấy một cái gì đó trong cuộc sống để say mê, có thể chăm sóc động vật, chăm sóc mọi người, xây nhà hoặc thích đứng trên sân khấu, chỉ cần có niềm đam mê thôi", người đẹp cho biết.

Cũng giống nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, Pique và Shakira lúng túng với việc có nên khoe ảnh con trên mạng xã hội hay không, cuối cùng, họ quyết định cho bé làm quen và dần hòa mình vào cuộc sống được chú ý ngay từ nhỏ.

"Gerard và tôi vẫn luôn tự hỏi làm sao có thể đối mặt với dư luận, cách đối phó với mọi hoàn cảnh khi cả gia đình ra ngoài công khai. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo Milan được hưởng một cuộc sống hồn nhiên như mọi đứa trẻ khác. Cả hai vẫn luôn thảo luận và cùng nhất trí không thích việc cả gia đình xuất hiện trên báo mà gương mặt đứa trẻ bị làm nhòe hoặc tẩy xóa. Chúng tôi thường nghĩ về tương lai khi một ngày nào đó nếu thằng bé nhìn trên tạp chí và thấy mặt mình bị làm mờ đi thì sẽ phản ứng thế nào. Thật sự khó để giải thích với con rằng làm thế để bảo vệ nó, tôi cảm thấy cách này không ổn, bảo vệ quá lại trở nên phản tác dụng, ảnh hưởng tiêu cực tới con", bà mẹ 37 tuổi chia sẻ.

Pique và Shakira thường xuyên chia sẻ ảnh của con, không giấu con như nhiều cặp sao nổi tiếng khác. Ảnh: Instagram.

"Khi bạn có con, bạn cảm thấy tình yêu của con, cảm thấy thật bình yên trong thế giới này. Bạn chỉ muốn chia sẻ tin vui và cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Tôi có rất nhiều người bạn luôn chúc mừng tôi khi tôi vui và họ rất ghét khi biết rằng tôi phải chịu đựng điều gì đó hoặc ai đó làm tôi tổn thương. Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy mình được khích lệ, cảm thấy có người đồng hành với hình. Họ rất yêu quý Milan và thể hiện tình cảm đó nồng nhiệt. Tôi chỉ hy vọng khi nào Milan lớn, con sẽ học được cách đáp trả lại những yêu thương mà mọi người dành cho bé mỗi ngày", Shakira tâm sự thêm.

Người đẹp của Pique khẳng định, nếu không vì vướng bận dự án âm nhạc mới, cô đã có bầu rồi. Nữ hoàng nhạc latin muốn có 8 hoặc 9 đứa con với Pique để cả nhà tạo thành một đội bóng.

Tiết lộ về bài hát yêu thích nhất trong album mới, Shakira cho biết đó là ca khúc mang số 23: "Nó rất đặc biệt vì trong đó tôi tâm sự về cuộc sống của mình như thế nào sau khi gặp Gerard, lúc đó anh ấy 23 tuổi và ở cuối bài hát, bạn có thể nghe thấy cả giọng của Milan".

Album mới của giọng ca người Columbia được phát hành vào ngày 25/3 tới, trong đó có single đình đám "Can't Remember to Forget You" hát cùng Rihanna. Shakira tiết lộ, cô phải xin phép Pique trước khi có những cảnh mơn trớn ướt át với giọng ca người Barbados. Single của người đẹp 37 tuổi bị coi là cổ xúy đồng tính nữ.

Hoàng Trang