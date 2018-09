Shakira sẽ sinh con đầu năm 2015

Nữ ca sĩ Colombia và trung vệ điển trai Gerard Pique vẫn im lặng nhưng một người bạn của Shakira khẳng định người đẹp đang mang bầu.

Trong bức ảnh gần đây nhất, Shakira vẫn tự tin khoe eo kém thon thả dù không phủ nhận hay khẳng định tin mang thai. Ảnh: Bekia.

"Đúng, cô ấy đang có bầu và vô cùng hạnh phúc", ca sĩ người Colombia Carlos Vives và là bạn thân của Shakira tiết lộ trong một lễ trao giải ở Miami, Florida, Mỹ cuối tuần qua. Một số nguồn tin còn khẳng định, bạn gái hơn 10 tuổi của Pique sẽ sinh con vào tháng một hoặc tháng hai năm tới, dự kiến trùng với ngày sinh của cả bố và mẹ hôm 2/2.

Shakira bị đồn mang bầu gần một tháng nay, nhất là sau buổi biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup ở Brazil. Người đẹp 37 tuổi mặc bộ đồ biểu diễn sexy nhưng vòng hai to bất thường. Nữ hoàng nhạc latin và Gerard Pique vẫn im lặng trước các thông tin về chuyện bầu bí. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh cả nhà đi dã ngoại vui vẻ thời gian gần đây.

Bé Milan - con trai đầu lòng của Shakira và Pique - bụ bẫm và đáng yêu. Ảnh: Hola.

Shakira từng úp mở về việc có thêm em bé và rất hứng thú với việc làm mẹ. Bạn gái sao Barca cho biết, nếu không vì quá bận rộn với việc làm giám khảo The Voice và ra album mới, cô đã sinh đứa con thứ hai từ lâu.

Giọng ca người Colombia và tuyển thủ Tây Ban Nha gắn bó từ năm 2010, sau khi cùng hợp tác trong video ca nhạc nổi tiếng "Waka Waka - This time for Africa" của Shakira. Đầu năm ngoái, cặp đôi đón cậu con trai đầu lòng - Milan - tại Barcelona. Bé Milan hơn một tuổi rưỡi có đôi mắt to tròn và cặp má phính giống mẹ.

Hoàng Trang