Shakira: 'Pique xứng với một triệu bản tình ca'

Nữ ca sĩ người Colombia viết nhiều tình ca dành tặng trung vệ kém 10 tuổi nhưng với cô thế vẫn chưa đủ.

Shakira vẫn hết lời tán dương phi công trẻ dù thừa nhận Pique rất hay ghen. Ảnh: Zimbio.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Sun mới đây, Shakira dành những từ đẹp nhất để ca tụng Pique. "Tôi đã viết nhiều bản tình ca dành cho Gerard nhưng nó không bao giờ đủ cả. Tôi cảm thấy rằng anh ấy xứng đáng được tặng một triệu bản tình ca", nữ hoàng nhạc latin cho biết.

"Tôi không bao giờ biết rằng mình sẽ tự hào lắm khi trở thành một WAGs. Nhưng giờ đây tôi cũng là một thành viên trong đội ngũ các cô vợ, bạn gái cầu thủ và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng tới xem các trận đấu của anh ấy và tôi sẽ không bỏ lỡ World Cup tới đâu. Tôi sẽ đến đó với một nhóm", người đẹp thổ lộ thêm.

Công việc bận rộn và thường xuyên phải sang Mỹ nhưng Shakira vẫn quyết định sống ở Barcelona để được ở gần phi công trẻ. Giọng ca bốc lửa tâm sự: "Tôi phải sống ở Barcelona vì Gerard định cư ở đây rồi. Cầu thủ bóng đá cũng giống như người lính vậy, anh ấy không thể lúc nào cũng đi với tôi. Tôi đang cố gắng để làm sao có thể tiến hành chuyến lưu diễn sắp tới. Mỗi khi đi đâu là tôi rất nhớ anh ấy, con trai thì còn nhỏ nên thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình có lỗi".

Nữ ca sĩ xinh đẹp tự hào và thích thú khi là một WAG. Ảnh: Independent.

Mới đây, Shakira còn tiết lộ rằng Pique là người hay ghen nên không muốn cô đóng cảnh tình cảm với đàn ông. Trong khi nhiều fan cho rằng ngôi sao Barca độc đoán, và có tính sở hữu cao thì bạn gái hơn 10 tuổi của anh vui vẻ đồng ý, đồng thời rất thích cách anh bảo vệ cô như thế. Khi hợp tác với nữ ca sĩ Rihanna trong single "Can't Remermber to Forget You", Shakira cũng hỏi ý kiến trung vệ mắt xanh trước khi có những cảnh mơn trớn nóng bỏng.

"Anh ấy rất ủng hộ khi tôi quay clip. Tôi có hỏi anh rằng liệu những cảnh giữa hai người có quá giới hạn không, anh ấy lại nói rằng rất tuyệt và rất thích video này", bà mẹ một con chia sẻ.

Hoàng Trang