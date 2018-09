Shakira lần thứ ba hát ở World Cup

Bạn gái trung vệ Pique vừa được mời biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2014 vào ngày 13/7 tới.

Shakira lần thứ ba liên tiếp được mời biểu diễn ở lễ bế mạc World Cup. Ảnh: FIFA.

Theo thông báo từ FIFA, nữ danh ca người Colombia Shakira sẽ tham gia biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2014 trên sân Maracana ở Rio de Janeiro trước trận chung kết diễn ra vào ngày 13/7 tới. Bạn gái của trung vệ Pique sẽ trình diễn ca khúc hit "La La La" cùng với dàn nhạc Brazil và nam ca sĩ Carlinhos Brown.

So với ca khúc chính thức của World Cup 2014 "We are one" do ba ca sĩ Jennifer Lopez, Claudia Leitte và Pitbull thể hiện, "La La La" được nhiều người yêu mến hơn. MV của Shakira 6 tuần liên tiếp lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng Billboard. Thứ hạng cao nhất mà "La La La" có được là vị trí thứ 53 trong khi thành tích tốt nhất của "We are one" là vị trí thứ 59. "Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ tôi với ca khúc La La La (Dare). Tôi sẽ biểu diễn ở lễ bế mạc World Cup và chính các bạn là người mang tôi tới đó", Shakira gửi lời tri ân tới các fan trên Twitter cá nhân.

Đây là lần thứ ba Shakira được mời biểu diễn ở lễ bế mạc World Cup. Trước đó cô từng gây ấn tượng mạnh với các ca khúc "Waka Waka" ở World Cup 2010 và "Hips Don't Lie" ở World Cup 2006.

MV "La la la" của Shakira

Ngoài Shakira, nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Mexico Carlos Santana, ngôi sao hiphop Mỹ Wyclef Jean và nam ca sĩ Alexandre Pires cũng được mời tham gia biểu diễn với ca khúc "Dar Um Jeito". Bên cạnh các tiết mục hát, lễ bế mạc World Cup 2014 sẽ có màn biểu diễn vũ điệu samba nổi tiếng của Brazil với sự thể hiện của các học sinh, sinh viên tới từ các trường học ở Rio de Janeiro.

Lan Chinh