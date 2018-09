Shakira giằng xé giữa gia đình và sự nghiệp

Bạn gái Pique thú nhận, một nửa trong cô muốn làm một phụ nữ bình thường chăm sóc chồng con, nửa còn lại vẫn đam mê sự nghiệp ca hát.

Shakira luôn cảm thấy khó khăn khi phải xa Pique và bé Milan vì công việc. Ảnh: Hola.

Ngày 25/3 tới, nữ ca sĩ người Colombia sẽ phát hành album thứ 8 và cũng là album đầu tiên của cô sau khi sinh bé Milan. Trước đó, Shakira giới thiệu single nóng bỏng "Can't Remember to Forget You" hát chung với nữ ca sĩ Rihanna, gây tiếng vang với hơn hai triệu lượt người xem.Thành công trong công việc nhưng cái giá phải trả cho người đẹp 37 tuổi là việc phải thường xuyên xa Pique và cậu con trai nhỏ hơn một tuổi.

Nữ hoàng nhạc latin hiện sống ở Barcelona cùng chàng trung vệ kém 10 tuổi nhưng công việc khiến cô phải di chuyển liên tục khắp thế giới. Có lúc Shakira cảm thấy thực sự khó khăn khi không được ở gần hai người đàn ông quan trọng. "Thỉnh thoảng tôi rất nhớ cảnh ở nhà với Gerard và Milan. Tôi là người quyết định cuộc sống của mình nhưng một phần trong tôi muốn ở bên cạnh họ, làm một phụ nữ bình thường với công việc nội trợ, phần còn lại vẫn muốn phấn đấu trong âm nhạc và khao khát đạt được thành công", giọng ca người Colombia tâm sự trên tờ Billboard.

Người đẹp 37 tuổi bắt đầu với các dự án âm nhạc mới một năm sau khi sinh con trai. Ảnh Billboard.

Khi nhắc tới cậu con trai mới tròn một tuổi hồi tháng 1, Shakira chia sẻ, cô chỉ mong con luôn lạnh phúc, dù bé lựa chọn nghề nghiệp nào thì cô và Pique vẫn ủng hộ hết mình. Người đẹp thổ lộ, nhiều khả năng Milan sẽ theo nghiệp cầu thủ của bố vì chương trình duy nhất trên TV mà cậu nhóc thích thú chính là xem bố đá bóng.

Trung vệ điển trai cũng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp ca hát của người tình hơn 10 tuổi bởi các ý kiến của anh đều có ý nghĩa quyết định với Shakira. Nữ ca sĩ tiết lộ, Pique hay ghen nên không muốn cô có những cảnh tình tứ với các bạn diễn nam giới. Nhiều người bình luận ngôi sao Barca độc đoán, áp đặt nhưng Shakira lại tuân thủ yêu cầu này của bạn trai đồng thời khẳng định, cô thích cách anh tôn trọng và bảo vệ cô một cách quyết liệt như vậy.

Bạn gái Pique vừa gây chú ý khi tung ảnh cô mặc váy cưới để giới thiệu album mới. Rất nhiều người cho rằng bức ảnh có thể ngầm ý về một đám cưới của cô và ngôi sao trẻ sắp tới, hoặc một lời nhắn nhủ tới Pique. Ảnh: Instagram.

Hoàng Trang