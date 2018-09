Scandal và bi kịch gian lận tuổi của bóng đá Việt

Các giải đấu trẻ diễn ra trong gian dối tuổi, nhiều thần đồng trở thành sản phẩm của người lớn.

Công Phượng đang dính nghi án gian lận tuổi. Ảnh: KL.

Tiền đạo Công Phượng đang dính vào nghi án gian lận tuổi. Trong môi trường bóng đá Việt Nam, gian lận tuổi từng như “bóng ma” ám ảnh giải đấu ở các lứa trẻ đến mức từng có HLV phải thốt lên “tốt nhất nên đổi tên giải nhi đồng thành thanh niên nhi đồng”.

Trần Thế Vọng nổi lên từ giải nhi đồng toàn quốc 1998 trong màu áo Gia Lai. Nhưng sau đó, cầu thủ này có kết thúc bi thảm, đến từ việc người lớn đã thay tên, đổi tuổi của Nguyễn Minh Thành thành Trần Thế Vọng để tham dự giải nhi đồng toàn quốc và không khó để anh thành cầu thủ xuất sắc của giải.

Sau vì sợ chuyện đổ vỡ, người lớn lại ruồng bỏ Thế Vọng - Minh Thành và anh phải lang thang kiếm sống ở bến xe trước khi được bầu Đức nhận vào CLB HAGL tập cùng đội trẻ. Nhưng không may mắn cho gia đình bởi ít lâu sau anh qua đời vì tai nạn giao thông, khép lại bi kịch của một “thần đồng”.

Cách đây hơn chục năm, năm 2000, bóng đá Việt Nam rúng động với “kỳ án” gian lận tuổi của U21 Thanh Hóa khi đội dự giải toàn quốc. Bấy giờ, U21 Thanh Hóa có ba cầu thủ ăn gian tuổi và liên tiếp có những chiến thắng để bước vào trận chung kết. Nhưng sau trận bán kết thắng U21 Công an TP HCM, đội bóng xứ Thanh bị chính đối thủ kiện vì nghi ngờ có ba cầu thủ gian lận tuổi. Sau khi xác minh làm rõ chứng minh thư của cả ba cầu thủ mới được làm lại, ban tổ chức xác định Thanh Hóa gian lận và đội này bị loại khỏi giải.

Năm 2003, VFF cũng từng ra hàng loạt án kỷ luật đối với đội bóng có cầu thủ gian lận tuổi tham dự giải nhi đồng. Bấy giờ, ban kỷ luật VFF “tuyên án” cấm các đội bóng của Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hà Tây (cũ) không được thi đấu tại các giải U11 toàn quốc trong hai năm 2004 và 2005. Riêng Nghệ An còn bị cấm thi đấu hai năm với giải U13 và U15 toàn quốc.

Đi cùng quyết định trên, VFF tước danh hiệu, thu hồi Cup, cờ, huy chương, thu lại tiền thưởng của các đội vi phạm là U11 Nghệ An (vô địch giải nhi đồng năm 2001, 2002), U13 Nghệ An (vô địch giải thiếu niên năm 2003); U11 Đắk Lắk (vô địch giải nhi đồng năm 2003), U11 Hà Tĩnh (á quân giải nhi đồng 2003), U11 Quảng Trị (đứng thứ ba giải nhi đồng 2003) và U15 Nghệ An (đoạt đồng giải ba 2003). Đây là vụ việc xử lý gây ấn tượng mạnh khi đó, nhằm ngăn chặn “bệnh” gian lận tuổi của nhiều đội bóng.

Năm 2011, đội bóng nhi đồng Đà Nẵng cũng bị loại vì lý do tương tự. Ở giải đấu này, sau khi xác minh làm rõ, ban tổ chức quyết định loại đội Đà Nẵng do có cầu thủ Nguyễn Thành Trung sinh năm 1999 nhưng được sửa lại thành 2000.

Theo giới chuyên môn, gian lận tuổi ở bóng đá Việt Nam có lúc như căn bệnh trầm kha. Nó đến từ việc nhiều địa phương vì muốn có thành tích nên sẵn sàng bắt cầu thủ “cưa sừng làm nghé”. Vì vậy, các sân chơi dành cho cầu thủ trẻ thường xuất hiện các cụm từ như “nhi đồng cụ” hay “thanh niên nhi đồng”.

Ngọc Hà