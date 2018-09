Sao trẻ MU bị đâm xe trên đường về nhà

Tiền đạo Marcus Rashford hoảng hốt sau khi một chiếc motor đâm vào sườn phải chiếc Mercedes 60.000 bảng của anh.

Marcus Rashford lái xe cẩn thận nên hoảng hốt khi gặp tai nạn bất ngờ. Ảnh: Sun.

Theo The Sun, tai nạn xảy ra hôm 2/1, trước trận hòa 1-1 của MU với West Ham. Marcus Rashford đang lái chiếc Mercedes CLA 45 coupe trên đường từ sân tập về nhà thì bị một xe máy đâm phải. Ngôi sao 19 tuổi hoảng sợ và bị thương nhẹ. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ khẳng định ngôi sao 19 tuổi vẫn có thể thi đấu. Rashford sau đó vào sân ở phút 83, thay Anthony Martial.

"Đó là một trải nghiệm không mấy dễ chịu với Marcus vì cậu ấy mới lái xe không lâu. Marcus lái xe cẩn thận và chiếc Mercedes là niềm tự hào của cậu ấy vì đó là món quà đầu tiên tự mua sau khi ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Cậu ấy khá hoảng loạn nhưng các bác sĩ kiểm tra và cho biết Marcus không bị thương nghiêm trọng. Chiếc xe không được may mắn thế nhưng đã có bảo hiểm lo. Marcus nói với bạn bè rằng cậu ấy nghĩ xe không đi được nữa vì chỗ bình xăng hỏng nặng nhưng được trấn an rằng có thể sửa được", nguồn tin cho biết

Phát ngôn viên của MU cũng xác nhận chuyện Rashford gặp tai nạn đồng thời khẳng định lỗi không phải của chân sút tuổi teen. Người này cũng cho biết, xe Mercedes của sao trẻ đã được sửa chữa.

Tiền đạo trẻ người Anh được HLV Mourinho đánh giá cao, tiên đoán sẽ là một huyền thoại của Old Trafford trong tương lai. Ảnh: Sun.

Hôm 16/1, Rashford nhận lại đồng hồ 20.000 bảng bị mất hồi tháng 8 năm ngoái khi đi chơi ở công viên tại Trafford, Manchester. Ba người đàn ông liên quan tới vụ trộm đã tới xin lỗi sao trẻ MU và Rashford đề nghị cảnh sát không truy cứu trách nhiệm.