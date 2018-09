Sao NBA bị fan la ó sau khi phản bội em gái Kim Kardashian

VĐV bóng rổ Tristan Thompson liên tục bị CĐV phản đối trong trận đấu sau bê bối tình dục.

Klhoe Kardashian sắp sinh con gái đầu lòng cho Tristan Thompson. Ảnh: NS.

Tristan Thompson ra sân thi đấu ngày 12/4 trong trận Cleveland Cavaliers gặp Kincks of New York. Ngôi sao 27 tuổi nhận phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ khi liên tục bị la ó mỗi lần có bóng, phạm lỗi hay hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn ở sân Quicken Loans Arena. Lý do là Tristan Thompson vừa bị phát hiện tòm tem với một chân dài khi người yêu Klhoe Kardashian - em gái của "cô Kim siêu vòng ba" - đang mang bầu.

Ngôi sao NBA tỏ ra thờ ơ với những tình huống bị phản ứng. Anh vẫn trò chuyện với các đồng đội và thường xuyên mỉm cười, tập trung vào trận đấu. Tuy vậy kết quả cuối cùng, Cleveland Cavaliers chịu thua đối thủ Kincks of New York với tỷ số 98-110.

Bạn gái Khloe Kardashian rất tức giận khi phát hiện Tristan Thompson hú hí với người mẫu Instargram nổi tiếng ở New York cuối tuần trước. Cô đang mang thai đứa con gái của VĐV bóng rổ và lâm bồn trong khoảng một tuần nữa.

Trong bức ảnh do trang tin tức Page Six công bố tuần trước, Tristan Thompson bị bắt gặp đi vào khách sạn 5 sao cùng người mẫu Lani Blair. Theo các nhân chứng, Lani Blair dành 4 giờ tại khách sạn The Four Seasons cùng Thompson trước khi tới hộp đêm Soho House ở quận Meatpacking. Hai người tiếp tục bị cánh phóng viên chụp lại hình ảnh trong lúc trở về khách sạn cùng nhau vào lúc 5h sáng. Cặp đôi tiếp tục ở cùng nhau tại khách sạn này trong nhiều giờ sau đó.

Người mẫu Lani Blair khiến cuộc tình của cặp đôi rạn nứt. Ảnh: NS.

Tristan Thompson có một người con trai với vợ cũ Jordan Craig. Cậu bé được sinh ra ngay thời điểm ngôi sao NBA bắt đầu hẹn hò với Khloe Kardashian.