Sao MU hẹn gặp người đẹp ngực to sau trận derby

Antonio Valencia tới một khách sạn ở Manchester gặp cô nàng Sophie Vagsaeter ngay sau trận thua 1-2 trước Man City hôm 11/9.

Valencia lặng lẽ tới gặp cô nàng Sophie sau trận thua 1-2 trước Man City. Ảnh: Sun.

Trung vệ hưởng lương 90.000 bảng mặc áo phông, quần jean đen và đội mũ bóng chày, cúi mặt khi bước vào sảnh khách sạn nơi Sophie Vagsaeter đang chờ sẵn. Valencia ở cùng người đẹp khoảng 40 phút rồi rời đi trên chiếc Range Rover màu bạc trị giá 130.000 bảng.

Tờ The Sun cho biết, ngôi sao 31 tuổi "say nắng" cô y tá người Na Uy có ngoại hình hấp dẫn sau khi nhìn thấy ảnh cô nàng trên Instagram nên cả tuần "oanh tạc" bằng tin nhắn làm quen rồi tán tỉnh, gửi cả ảnh cởi trần cho Sophie. Trên Instagram, Sophie khoe phong bì có vé xem trận derby hôm 11/9 do Valencia gửi tới. Nhân cơ hội này, ngôi sao MU sắp xếp một cuộc gặp tại khách sạn sau trận đấu bất chấp Quỷ đỏ thua trận.

Người tình bí mật của Valencia khi mới đến khách sạn ở Manchester (trái) và rời đi 3 ngày sau. Ảnh: Sun.

Thông tin về bê bối tình ái của sao Ecuador có thể khiến HLV Mourinho bực tức vì trước trận đấu, CLB phải chi 60.000 bảng thuê máy bay riêng cho Valencia từ quê nhà trở về Anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. "Các fan United, những người trả tiền để cổ vũ đội bóng sẽ giận dữ lắm khi cho rằng cậu ấy không toàn tâm toàn ý với trận cầu quan trọng. Tôi cũng không nghĩ rằng HLV Mourinho sẽ thích điều này", một nguồn tin chia sẻ.

Antonio Valencia kết hôn với cô vợ Zoila 12 năm trước và có một cô con gái. Anh cũng là đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc ở quê nhà Ecuador. Trên trang cá nhân, ngôi sao 31 tuổi luôn khẳng định mình là một người bố tận tâm. Tuy nhiên, vài năm trước, trung vệ MU nhiều lần bị tố ngoại tình, lăng nhăng.

Sao MU và cô vợ Zoila. Ảnh: Sun.

Hoàng Trang