Sao Aston Villa thác loạn sau khi đội xuống hạng

Gabby Agbonlahor tiệc tùng cùng gái, hít khí cười tại khách sạn ở London vài giờ sau khi Villa thua MU 0-1.

Những hình ảnh thác loạn của Agbonlahor khiến các fan Aston Villa nổi giận. Ảnh: Sun.

Tiền đạo 29 tuổi khiến các fan Aston Villa nổi giận với các hình ảnh trong bữa tiệc thác loạn ngay trong đêm đội bóng chính thức xuống hạng. Theo The Sun, Agbonlahor ở hai tay ôm hai cô gái trong phòng khách sạn. Tấm thảm trong phòng vương vãi các can chứa lượng lớn khí cười. Sau đó, ngôi sao hưởng lương tuần 60.000 bảng còn trêu đùa, cố tụt quần một người bạn say xỉn trong phòng khách sạn Mayfair ở London.

"Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi buồn nôn. Đó thực sự là cái tát vào mặt các fan Villa. Nếu tôi là đội trưởng của đội bóng vừa xuống hạng, tôi sẽ xấu hổ trốn đi đâu đó", một CĐV của Aston Villa bức xúc bình luận sau khi nhìn thấy ảnh ăn chơi trác táng của Agbonlahor.

Trong trận đấu quyết định với MU vài giờ trước đó, chân sút người Anh bị loại khỏi danh sách vì không đảm bảo thể lực do tăng cân. Agbonlahor bị đặt biệt danh là "Gabby béo" phải tuân thủ chế độ tập luyện riêng. Tháng 9 năm ngoái, ngôi sao 29 tuổi từng phải xin lỗi sau khi sử dụng khí cười tại một bữa tiệc.

Với trận thua 0-1 trước MU hôm 16/4, Aston Villa vẫn dậm chân ở vị trí bét bảng với 16 điểm, kém đội đứng trên là Newcastle 12 điểm nhưng đã thi đấu hơn một trận. Villa chắc chắn phải chơi ở Hạng nhất mùa sau khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.

Hoàng Trang