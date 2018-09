Sao Arsenal chúc Schumacher sớm hồi phục

Các ngôi sao Pháo thủ gửi lời chúc nhà cựu vô địch F1 mau bình phục sau tai nạn trượt tuyết.

Các sao Arsenal gửi lời chúc Schumacher mau bình phục. Ảnh: Instagram.

Đêm qua, Arsenal giành chiến thắng 2-0 trước Cardiff City để tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng Premier League với 45 điểm (hơn Man City một điểm và Chelsea hai điểm). Sau chiến thắng vất vả, các ngôi sao Pháo thủ có màn ăn mừng tưng bừng trong phòng thay đồ, trong đó họ không quên gửi lời chúc tới Michael Schumacher - cựu vô địch F1 người Đức - đang ở trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn trong lúc trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Meribel, Pháp.

Bendtner, Podolski, Wilshere và các đồng đội cùng nhau chụp ảnh với chiếc áo có in dòng chữ “Get well soon Schumi" (nhanh bình phục nhé Schumi) sau đó đăng tải lên Instagram để gửi tới cựu ngôi sao F1 người Đức.

Trong khi đó, tại bệnh viện ở Grenoble, Pháp, các bác sĩ cho biết tình trạng của Schumacher đang có những tiến triển tích cực nhưng chưa thể nói rằng anh đã vượt qua cơn nguy kịch. "Tình trạng của Michael luôn được theo dõi sát sao trong suốt đêm qua và cho tới bây giờ vẫn đang ổn định. Tin tốt lành là chúng tôi không phải tổ chức họp báo vì vẫn chưa có những biến chuyển nào thực sự rõ ràng", Sabine Kehm - quản lý của Schumacher - cho biết.

Các fan của đội đua Ferrari cắm cờ bên ngoài bệnh viện để cầu nguyện cho Schumacher. Ảnh: AFP.

Trước đó, vào đêm 30/12 vừa qua, các bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật thứ hai kéo dài hơn hai giờ đồng hồ để hút máu đọng trong não của Schumacher. Rất nhiều người hâm mộ đã đến bệnh viện để nghe ngóng tin tốt lành từ các bác sĩ và cầu nguyện cho Schumacher sớm bình phục.

Lan Chinh