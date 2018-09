Sân Long An 'nóng chưa từng có' đón HAGL

10 năm qua, sân vận động ở TP Tân An mới đề cao công tác an ninh và thu hút lượng CĐV lớn như hiện nay.

“Chúng tôi lên phương án huy động 400 nhân viên an ninh gồm công an, cảnh sát cơ động, bảo vệ… cho trận đấu giữa Đồng Tâm với HAGL. Con số này có thể linh động tăng thêm trong những ngày tới nếu xét cần thiết”, ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB Đồng Tâm - cho biết.

Người hâm mộ Long An xếp hàng mua vé trận Đồng Tâm - HAGL. Ảnh: Tính Anh.

Trận đấu giữa chủ nhà Đồng Tâm và HAGL ở vòng hai V-League 2015 diễn ra lúc 16h30 ngày 11/1 tới. Đây là lần đầu tiên đội bóng phố với nòng cốt là lứa U19 tài năng thi đấu ở sân khách tại giải vô địch quốc gia. Do vậy, Công Phượng và các đồng đội tạo ra sức hút lớn với CĐV tại Long An.

Thông thường, sân Long An huy động khoảng 200 nhân viên an ninh cho các trận đấu. Nhưng con số này nay tăng gấp đôi mới có thể đảm bảo cho trận đấu hứa hẹn bùng nổ về lượng khán giả với sự góp mặt của HAGL. “Trong 10 năm trở lại đây, đây là trận đấu cần huy động lực lượng an ninh nhiều nhất. Thời gian qua, lượng khán giả của sân duy trì ở mức trung bình chứ không có tình trạng sốt vé như hiện nay. Do đó, chúng tôi muốn có lực lượng an ninh ở mức tối đa để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống”, ông Nhiệm nói.

Theo tiêu chuẩn, mỗi cầu thủ của chủ nhà được phát 4 vé xem để tặng người thân (cầu thủ thi đấu trên sân khách được hai vé). Nhưng trước trận gặp HAGL, nhu cầu về vé của cầu thủ cũng tăng lên đột biến do nhiều người thân muốn đi xem, bạn bè nhờ mua. Tuy nhiên, theo ông Nhiệm, đây là tiêu chuẩn nên không có ngoại lệ “xé rào” tăng số vé cho các thành viên đội bóng.Vì vậy, nhiều thành viên đội bóng cũng tất bật với việc tìm cho mình tấm vé ở trận đấu cuối tuần.

Ông Nhiệm chia sẻ: “Vấn đề vé hiện nay là trọng tâm. Ngay chính tôi cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại nhờ mua vé. Nhưng tôi chỉ có thể giúp một phần vì công tác vé giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An. Những ngày qua, người làm bóng đá như tôi thực sự có thấm mệt vì cường độ làm việc rất lớn. Tuy nhiên, tôi và các anh em đều vui, phấn khởi khi thấy không khí bóng đá như ngày hội, dù đây chỉ là hiện tượng nhất thời từ một trận đấu”.

Sân vận động Long An có sức chứa 20.000 chỗ. Nhưng ban tổ chức chỉ phát hành 10.500 vé (trong đó có 9.000 vé bán, 1.500 vé mời) nhằm bảo đảm an toàn vì cơ sở hạ tầng sân đã xuống cấp trong những năm gần đây. Điều này khiến việc có tấm vé vào sân càng trở nên khó khăn với các fan. Ban tổ chức giữ mức giá vé như mùa giải trước là 15.000 đồng (khán đài C, D), 20.000 đồng (B), và 25.000 đồng (A).

Ban tổ chức bán vé từ ngày 8/1 để phục vụ người hâm mộ và kéo dài cho tới ngày diễn ra trận đấu. Điều này nhằm giảm áp lực cho các phòng bán vé, đồng thời tránh việc bán ồ ạt một lúc khiến các phe vé có điều kiện gom vé rồi lũng đoạn thị trường sau đó.

Ngọc Hà