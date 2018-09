Sách ảnh của Brooklyn bị chê tơi tả

Bộ sách ảnh mang tên 'Những gì tôi thấy' (What I See) mới ra mắt nhưng đã bị chê bai tơi tả. Arthur Edwards, nhiếp ảnh gia của tờ The Sun nhận xét: 'Không có bức ảnh nào sắc sảo và rất nhiều tấm thiếu ánh sáng. Còn quá sớm khi ra sách ảnh khi bạn không có các kỹ năng cơ bản'. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, các fan Brooklyn vẫn háo hức đón nhận, không phải vì chất lượng của ảnh mà vì những điều chàng trai mới lớn hé lộ về cuộc sống gia đình thông qua lăng kính của riêng cậu. Một số điều ít biết về gia đình Becks cũng được chia sẻ, ví dụ như ảnh Vic đang đi câu cá. 'Buổi đi câu cá hồi của gia đình, em trai tôi Cruz câu giỏi nhất, tôi không câu được tý gì, hơi bực mình nhưng vẫn vui lắm', Brooklyn chú thích ảnh. Tabish Khan, một nhà phê bình nghệ thuật ở London đánh giá: 'Một cố gắng cho xem hoạt động thường ngày của mẹ - câu cá thay vì ở một bữa tiệc hào nhoáng. Tuy nhiên, cách sử dụng nước ảnh đen trắng với mục đích diễn tả sự nhưng đọng không gian không phù hợp'.