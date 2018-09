Robbie Williams giơ 'ngón tay thối' vào máy quay ở World Cup

Ca sĩ người Anh có hành động khó hiểu khi biểu diễn ở lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ngày 14/6.

Ca sĩ người Anh giơ ngón tay thối. Ảnh: NN.

Cùng nữ đồng nghiệp Aida Garifullina, Robbie Williams là ca sĩ chính của lễ khai mạc. Cựu thành viên ban nhạc Take That trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi anh như "Let Me Entertain You", "Feel", "Angels" và "Rock DJ".

Thể hiện giọng khỏe, biểu diễn hưng phấn, Robbie Williams bước đi trên sân khấu tự tin. Lúc biểu diễn ca khúc cuối cùng "Rock DJ", Williams đã thay đổi lời bài hát trước khi giơ ngón tay thối trước camera. Thay vì hát "Pimpin' ain't easy. Most of them fleece me every night", anh đổi thành: "Pimpin' ain't easy. Most of them fleece me but I'm doing this for free" (Hầu hết họ lừa tôi nhưng tôi làm điều này vì tự do).

Video được lan truyền trên mạng xã hội khiến các fan xôn xao. "Tôi không thể tin vào mắt mình, Robbie vừa làm gì vậy", "Anh không biết mình đang biểu diễn cho cả thế giới xem sao" là các bình luận của CĐV.

Một số khác cho rằng hành động của Robbie Willams chỉ đơn giản là cách chào nồng nhiệt gửi tới khán giả xem World Cup.

Chưa rõ ý đồ của Robbie Williams nhưng nhiều fan cho rằng đó là cách phản ứng của nam ca sĩ xứ sương mù trước dư luận khi họ từng phản đối anh hát tại lễ khai mạc World Cup ở Nga. Williams đã bị chỉ trích là "bán linh hồn" cho Vladimir Putin khi nhận lời biểu diễn trong bối cảnh chính phủ Nga bị cáo buộc tham gia đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal tại Anh. Thêm vào đó, Williams gây khó hiểu khi anh là một nhà vận động cho quyền đồng giới nhưng lại trình diễn tại một đất nước nổi tiếng với lập trường bảo thủ về người đồng tính. Năm 2016, cựu thành viên Take That từng phát hành ca khúc Party Like a Russian chế giễu các nhà lãnh đạo Nga khiến người dân xứ bạch dương bức xúc.

Đáp lại những lời tranh cãi ấy, Robbie Williams giải thích rằng hát trong đêm khai mạc World Cup chỉ đơn giản là hoàn thành "giấc mơ thời thơ ấu", Evening Standard đưa tin.