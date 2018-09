Robbie Williams giải thích lý do giơ 'ngón tay thối' ở lễ khai mạc World Cup

Nam ca sĩ người Anh khẳng định không có ý xúc phạm ai mà chỉ muốn ra hiệu rằng 'chỉ còn một phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu'.

Robbie Williams giải thích lý do giơ 'ngón tay thối' trên chương trình This Morning.

Tại lễ khai mạc World Cup 2018 trên sân vận động Luzhniki, Moskva hôm 14/6, ca sĩ Robbie Williams phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích với hành vi giơ "ngón tay thối" vào camera. Cựu thành viên nhóm Take That ban đầu giữ im lặng nhưng quyết định lên tiếng giải thích về vụ việc trên chương trình "This Morning" hôm 19/6. Theo ca sĩ 44 tuổi, hành động của anh nhằm ra hiệu cho khán giả biết còn một phút nữa là tới giờ trận đấu bắt đầu.

"Tôi chịu rất nhiều áp lực bởi còn một phút nữa trận đấu bắt đầu và tôi không biết mình phải làm gì trong thời gian nửa phút. Chính vì thế tôi quyết định ra ký hiệu rằng còn một phút nữa", Robbie Williams nói.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm vào lúc đó anh không kiểm soát được hành động của mình: "Tôi không tin tưởng được chính mình. Lúc nào tôi cũng không biết mình phải làm gì. Chẳng có một kế hoạch nào cả. Kế hoạch duy nhất là tập trung hát và không bị ngã. Trong đầu tôi không nghĩ điều gì cả. Giống như có một sự ngăn cách giữa tôi và cảm giác vậy. Sau đó, sự việc xảy ra và 5 phút sau tôi mới tự hỏi mình đã làm gì vậy".

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, Fox - kênh phụ trách việc phát sóng trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2018 - cũng gửi thông cáo xin lỗi khán giả: "Lễ khai mạc World Cup 2018 là sự kiện được sản xuất bởi một bên thứ ba và Fox chỉ phát sóng. Trong chương trình trực tiếp, chúng tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra lúc Robbie Williams biểu diễn và chúng tôi xin lỗi".