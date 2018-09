Rộ tin C. Ronaldo sắp cưới vì bạn gái lộ nhẫn đính hôn

Ngón áp út tay trái của Georgina Rodriguez đeo nhẫn 'lạ' khiến các fan xôn xao về ngày vui của cặp trai tài gái sắc.

C. Ronaldo và bạn gái về Bồ Đào Nha cổ vũ Sporting CP. Ảnh: NS.

C. Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa đến sân cổ vũ Sporting CP trong trận gặp Tondela tại giải vô địch Bồ Đào Nha hôm cuối tuần. Cặp đôi ngồi sát nhau, thỉnh thoảng quay sang thì thầm khi xem trận đấu. Trên tay trái Georgina Rodriguez lộ diện chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.

Tiền đạo Real Madrid không phải thi đấu cuối tuần này tại La Liga do anh đang phải thi hành án phạt cấm 5 trận của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Do vậy, CR7 trở về quê nhà Bồ Đào Nha và dành thời gian bên bạn gái Georgina Rodriguez. Sporting CP chính là đội bóng cũ của C. Ronaldo. Trong màu áo Sporting Lisbon, anh ra sân 25 trận và ghi ba bàn tại giải vô địch Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu nhận được sự cổ vũ của C. Ronaldo, Sporting Lisbon vượt qua đội khách Tondela 2-0 để duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng.

Georgina Rodriguez đeo nhẫn ở ngón áp út. Ảnh: NS.

Giữa tuần trước, C. Ronaldo ra sân ở lượt đầu tiên vòng bảng Champions League khi Real đón tiếp Apoel. Anh lập cú đúp, qua đó giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-0. Trên sân Bernabeu, Georgina Rodriguez có mặt trên khán đài cùng hai người bạn cổ vũ cho người yêu.