'Ramsey Việt Nam' chúc Bruno mau hồi phục

Từng bị đối phương đạp gẫy chân cách đây 3 năm, tiền đạo HAGL Tạ Thái Học chúc Alaan Bruno vượt qua chấn thương kinh hoàng.

Tạ Thái Học chúc Bruno mau hồi phục sau tai nạn đáng tiếc. Ảnh: Phương Phương.

Còn nhớ ở vòng 6 V-League 2014, tiền đạo Bruno của Quảng Ninh bị gãy gập chân kinh hoàng ngay trên sân. Đó là tình huống chân sút người Brazil chủ động tranh chấp bóng với Vũ Anh Tuấn của HAGL. Không may mắn cho Bruno khi anh lao vào với tốc độ quá lớn cùng việc chân chạm đất ở vị trí không thuận lợi khiến cổ chân trái bị bẻ gập đáng sợ.

Ngay sau đó, Bruno được đưa vào bệnh viện tại Quảng Ninh và chuyển gấp ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật nối liền khớp xương. Trước đó có thông tin ngoại binh của Than Quảng Ninh bị gãy hoàn toàn xương mác, cổ chân bị xoay hoàn toàn và khó có thể trở lại thi đấu đỉnh cao. Nhưng HLV Đinh Cao Nghĩa thông báo tin mừng về việc Bruno chỉ vắng mặt 3 tháng: "Tối thứ 7 (22/2), Bruno đã được các bác sĩ tại bệnh viện Việt Đức phẫu thuật thành công. Qua phim chụp cũng như diễn biến ca mổ, các bác sĩ cho biết Bruno chỉ gẫy xương mác, còn cổ chân chưa bị tổn thương nặng. Tùy vào cơ địa và sự nỗ lực của cậu ta cũng mất tầm 3 tháng để có thể trở lại tập luyện".

Phía CLB đất mỏ cho biết cũng chưa vội vã nghĩ đến chuyện thanh lý hợp đồng và còn hội ý thêm với các bác sĩ tại bệnh viện. Do cầu thủ Brazil chỉ có một mình tại Việt Nam, CLB lẫn cầu thủ trong đội đứng bên hỗ trợ chi trả viện phí, tiền đi lại, ăn uống của Bruno sau khi gặp tai nạn trên sân. Dự kiến trước trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng ở vòng 8 V-League, CĐV lẫn CLB sẽ bỏ tiền quyên góp giúp đỡ Bruno để cầu thủ này an tâm chưa trị chấn thương để trở lại sân cỏ.

Fan nữ Than Quảng Ninh tới thăm Bruno ở viện. Ảnh: CR.

Phía bên kia chiến tuyến, tiền đạo đội HAGL Tạ Thái Học cũng chia sẻ sự lo lắng, bất an đến sự nghiệp cầu thủ Bruno sau pha va chạm trên sân. Tiền đạo người Gia Lai cho biết: "Ký ức 3 năm trước khi tôi bị cầu thủ đối phương đạp gẫy chân trên sân Pleiku lại ùa về. Lúc ấy, tôi gần như ngất lịm, không dám nhìn xuống chân mình lúc ấy xương ống đồng vỡ nát hoàn toàn. Phải trả qua 3 năm tôi mới có thể trở lại thi đấu và trải qua không ít lo lắng không thể tiếp tục chơi bóng. Tôi chỉ mong Bruno sớm vượt qua cú sốc để có thể tiếp tục đá bóng như khát khao của cá nhân anh ấy".

Không những chỉ Tạ Thái Học hay cầu thủ hai đội Quảng Ninh và HAGL mà gần như các cầu thủ đang chơi tại hạng Nhất lẫn V-League đều gửi lời cầu chúc bình an, sức khỏe cho cầu thủ ngoại Bruno sau khi chứng kiến hình ảnh va chạm vừa qua.

Anh Tuấn