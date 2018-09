Quốc Vượng lý giải chuyện cầu thủ Việt bất chấp để bán độ

'Họ ngang nhiên nói về cờ bạc, chơi cờ bạc, cá độ bóng đá bởi nhận thấy việc này rất bình thường trong xã hội', cựu tiền vệ nói.

Cách đây 9 năm, lứa cầu thủ U23 tài năng của bóng đá Việt Nam do Quốc Vượng cầm đầu đã dính tiêu cực SEA Games 2005. Bản thân Quốc Vượng phải nhận án tù giam cho hành động dại dột của mình. Lúc này, chỉ trong hơn 3 tháng, nỗi đau vốn chưa thể nguôi ngoai của anh lại nhân lên khi chứng kiến liên tiếp vụ tiêu cực của các cầu thủ Ninh Bình, Đồng Nai.

Quốc Vượng từng một thời lầm lỡ. Ảnh: KL.

Quốc Vượng buồn bã nói: “Đầu tiên phải khẳng định rằng tôi không thể đánh giá hay khuyên răn gì ai cả, bởi chính bản thân tôi đã mắc sai lầm và nỗi đau đó sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời. Những gì tôi trải lòng sau đây chỉ với mong muốn duy nhất là góp tiếng nói vào việc làm sạch bóng đá nước nhà, mang tới những trận đấu sạch mà người hâm mộ xứng đáng được hưởng. Mong rằng những cầu thủ đã lỡ dính tiêu cực hãy dừng lại trước khi quá muộn. Và những cầu thủ trẻ, hãy nhìn vào sai lầm của lứa đàn anh đi trước để chơi bóng bằng tất cả đam mê”.

Lý giải về việc các cầu thủ lứa sau vẫn cứ “vô tư” đi vào “vết xe đổ” của lứa trước, bất chấp cái giá phải trả vô cùng đắt, anh chia sẻ: “Theo tôi, không chỉ cầu thủ, mà ở mọi ngành nghề trong xã hội hiện nay, mỗi người đều phải đối diện với cám dỗ của đồng tiền. Ngay cả bà bán rau, ông xe ôm cũng mong muốn kiếm được nhiều tiền để cải thiện đời sống gia đình cơ mà. Ai cũng có muốn có một cuộc sống sung túc và khi có cơ hội kiếm tiền đến bằng cách này cách khác họ không dễ bỏ qua. Thực tế, các cầu thủ vẫn ngang nhiên nói chuyện về cờ bạc, chơi cờ bạc, cá độ bóng đá quốc tế bởi họ nhận thấy việc này là rất bình thường trong xã hội. Chỉ khi bị cơ quan công an bắt vì tiêu cực, vì đánh bạc họ mới hối hận nhưng đã muộn”.

Quốc Vượng thừa nhận thu nhập cầu thủ thời của anh và hiện nay không hề thấp, thậm chí rất cao so với mặt bằng xã hội. Với những cầu thủ gắn “mác” U23 và đội tuyển quốc gia, thu nhập còn lớn hơn nữa: “Với những cầu thủ biết thế nào là đủ, họ sẽ có cuộc sống thoải mái trong xã hội hiện nay. Bản thân tôi lúc này làm nhân viên của công ty du lịch Văn Minh, lương tháng 5-6 triệu đồng nhưng tôi thấy hạnh phúc với điều đó. Nhưng trước đây, nào tôi có nghĩ được như thế. Đời cầu thủ kiếm được nhiều tiền thì tiêu còn nhiều hơn vào những thú vui hậu trường. Chuyện nợ nần chẳng hiếm gặp, tiền đến với mình dễ bao nhiêu thì ra đi càng dễ bấy nhiêu thôi”.

Theo Quốc Vượng, vấn đề của các cầu thủ không phải do bị những thành phần không tốt ngoài xã hội lôi kéo, mà gốc rễ là do nhận thức của họ: “Trước đây, tôi mắc sai lầm không phải vì tiền đâu, mà quan trọng là những mối quan hệ tình cảm ràng buộc ngoài xã hội. Cầu thủ hiện nay khi đã 25-30 tuổi rồi thì không thể nói là vấn đề bạn bè, mà là do nhận thức. Bóng đá Việt Nam nếu muốn phát triển, phải nghiêm túc làm lại từ gốc rễ, từ lứa trẻ, giáo dục đạo đức cho họ, giúp họ hiểu được rằng chỉ cần chơi bóng bằng tất cả đam mê rồi tiền cũng sẽ tới. Đây là công việc cần tới sự chỉ đạo, chiến lược dài hơi từ VFF đến các CLB".

"Bóng đá Đức mất 10 năm làm lại để có một thế hệ cầu thủ vô địch World Cup 2014 như hiện nay. Vậy bóng đá Việt Nam có thể chấp nhận mất tới 20 năm để cho ra lò một lứa cầu thủ khác, chững chạc hơn về cả chuyên môn lẫn tư cách đạo đức cả trong và ngoài sân cỏ chứ. Tôi chỉ muốn gửi lời nhắn nhủ tới lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam hiện nay rằng, các em đã nỗ lực tập luyện, phấn đấu để lên đội một rồi, thì hãy tiếp tục cống hiến, chơi bóng bằng tất cả đem mê. Rồi những đồng tiền chân chính sẽ đến, số tiền ấy có khi còn nhiều hơn số tiền có thể kiếm được qua cờ bạc, cá độ… Và quan trọng hơn, khi đó tự bản thân mỗi cầu thủ sẽ biết quý trọng nghề nghiệp của mình, quý trọng từng đồng tiền mà mình làm ra để biết sử dụng đồng tiền đó đúng mục đích”, Quốc Vượng chốt lại.

Theo Dân Việt