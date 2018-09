Quế Ngọc Hải tự chúc bản thân mạnh mẽ, đẹp trai hơn khi đón tuổi mới

Trung vệ SLNA đón sinh nhật lần thứ 24 vui vẻ bên các đồng đội và bạn bè.

Quế Ngọc Hải đón sinh nhật vui vẻ

Quế Ngọc Hải bước sang tuổi 24 hôm 15/5 vừa qua. Trong ngày sinh nhật, trung vệ SLNA nhận được nhiều lời chúc và những món quà ý nghĩa từ phía bạn bè và các fan. Trên trang cá nhân, Ngọc Hải khoe đoạn video được những người bạn thân tặng bánh gato và hát Chúc mừng sinh nhật.

"Happy birthday to me! Tuổi mới cố gắng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, thành công hơn và quan trọng là đẹp trai hơn nữa nhé! Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Hải", trung vệ quê Diễn Châu, Nghệ An viết.

Do đã quá tuổi dự SEA Games nên mục tiêu lớn nhất của Quế Ngọc Hải trong năm 2017 là cùng SLNA thi đấu tốt tại V-League và cùng tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại giải vô địch châu Á 2019. Kết thúc lượt đi V-League 2017, SLNA đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 14 điểm sau 13 trận.