Quang Liêm bỏ giải đấu sở trường vì bận học ở Mỹ

Giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2015 sẽ không có sự góp mặt của kỳ thủ Việt Nam vì anh vướng lịch học và thi.

Ngày 18/9, Quang Liêm hòa với kỳ thủ hạng 9 thế giới người Mỹ So Wesley ở ván thứ hai của vòng ba World Cup cờ vua 2015 tại Baku (Azerbaijan). Tỷ số là 1-1 sau hai ván cờ tiêu chuẩn toàn hòa. Quang Liêm và So Wesley sẽ bước vào loạt đánh tie-break hôm nay 19/9. Ở đây, hai kỳ thủ thi đấu hai ván cờ nhanh, nếu chưa phân thắng bại, họ đấu tiếp hai ván cờ chớp. Ván “cái chết bất ngờ” sẽ quyết định thắng thua khi Quang Liêm và So Wesley vẫn hòa sau hai ván cờ chớp.

Quang Liêm giành thành tích cao nhất ở World Cup cờ vua là tiến vào vòng 4. Ảnh: ChessDaily.

Dù elo không cao bằng So Wesley ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm lại có ưu thế ở những nước cờ nhanh. Ở nội dung này, Quang Liêm hiện xếp hạng 12 thế giới với elo 2.770 trong khi đối thủ không có mặt trong top 100 với elo chỉ 2.635.

World Cup 2015 tại Ajerbaijan mới là cuộc đấu thứ 4 của anh kể từ đầu năm, tính cả giải các trường Đại học nước Mỹ. Con số quá khiêm tốn không thể đảm bảo cho một kỳ thủ đẳng cấp quốc tế phát huy được phong độ cao nhất, khả năng phát triển chuyên môn. Chưa kể, trong số các giải thực chất chỉ duy nhất World Cup mang tính đỉnh cao của cờ vua thế giới và phần nào đó là giải vô địch châu Á. So với ngay thời kỳ năm 2011-2013, số cuộc đấu Liêm dự tranh bây giờ bị giảm đi tới hai phần ba, đặc biệt là các giải quốc tế chuyên nghiệp.

Ngay sau World Cup, đáng ra Quang Liêm tiếp tục tham dự một đấu trường đỉnh cao khác là giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới khởi tranh từ 9/10 tới tại Berlin (Đức). Tuy nhiên anh sẽ vắng mặt vì vướng lịch học thi chặt chẽ của Đại học Webster, nơi anh vừa là một sinh viên vừa là một kỳ thủ tập luyện tại CLB của nhà trường.

Kỳ thủ 23 tuổi coi như sẽ đánh mất cơ hội lớn thứ hai, sau World Cup, để nâng cao trình độ, tranh chấp thành tích cao, cũng như gặt hái những khoản tiền thưởng khủng. Tại chính giải này năm 2013, Liêm làm nên lịch sử với ngôi quán quân nội dung cờ chớp và đoạt hạng 4 cờ nhanh để nâng tên tuổi lên một tầm cao mới, đồng thời nhận mức thưởng kỷ lục lên tới 62.500 USD. Năm ngoái, anh không bảo vệ được ngôi vị, chỉ đứng thứ 4 cờ chớp, một phần cũng do ảnh hưởng của việc phải quá tập trung cho việc học và thi ở Đại học Webster.

Sau một năm 2014 sa sút thấy rõ, năm nay, sự nghiệp cờ của Quang Liêm đã khởi sắc trở lại phần nào với ba danh hiệu vô địch tại vòng loại World Cup khu vực 3.3, giải quốc tế HD Bank Cup và giải các trường Đại học Mỹ. Thế nhưng, mới đây, anh đã thảm bại tại giải châu Á, bị đánh bật ra khỏi nhóm huy chương ở cả ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.

Thư Minh