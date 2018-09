Quang Hải tỏa sáng trở lại ở vùng than

Tiền đạo người Khánh Hòa đang giúp Than Quảng Ninh bay cao trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu V-League.

"Chơi bóng cho Than Quảng Ninh, tôi có cảm giác như mình đang sống lại những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời cầu thủ”, tiền đạo Quang Hải thổ lộ sau khi cùng các đồng đội chạy đến khán đài D sân Gò Đậu cám ơn CĐV đất Mỏ sau trận thắng Bình Dương.

Quang Hải thừa nhận không sai lầm khi nhận lời HLV Đinh Cao Nghĩa để về Than Quảng Ninh. Ảnh: BĐP.

Cuối mùa 2014, khi hợp đồng với Hải Phòng hết hạn, Quang Hải được khá nhiều CLB săn đón nhưng tiền đạo Khánh Hòa đắn đo. Cú điện thoại của HLV Đinh Cao Nghĩa với lời mời về khoác áo Than Quảng Ninh khiến Quang Hải suy nghĩ nhiều.

Hải tâm sự: “Khi đó, tôi rất muốn chuyển về thi đấu gần nhà tại Khánh Hòa để tiện chăm sóc gia đình. Thế nhưng, khi bị HLV Đinh Cao Nghĩa thuyết phục, tôi quyết định nhận lời về Than Quảng Ninh, vì nhận thấy đội bóng có nhiều tham vọng ở mùa giải 2015. Nhìn CĐV Than Quảng Ninh yêu mến đội nhà và máu lửa với bóng đá y như CĐV Hải Phòng, những người mà luôn tôi nhớ khi rời xa đất Cảng”.

Về việc thay đổi quyết định không chuyển đến thi đấu cho Khánh Hòa, Quang Hải cho biết lý do lớn nhất là anh thấy đội bóng quê nhà không có mục tiêu rõ ràng ở V-League. Ai cũng biết, chàng tiền đạo này vẫn mơ một lần được chạm tay vào chiếc Cup V-League.

V-League 2015 chỉ mới trải qua 5 vòng đấu và Than Quảng Ninh đang có những ngày tháng tươi đẹp với các kết quả thi đấu rất ấn tượng. Trong khi đó, Quang Hải đang là một trong những cái tên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Khánh Hòa này chia sẻ: “Việc tôi ghi được những bàn thắng, ngoài may mắn, còn là được nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội ở đội bóng mới. Bóng đá là môn chơi tập thể, nên không có đồng đội thì đến cỡ như Messi hay Ronaldo cũng khó lòng tỏa sáng được”.

Hải “gà” cho biết, anh rất may mắn và không sai lầm khi nhận lời về thi đấu cho Than Quảng Ninh với bản hợp đồng hai năm, bởi môi trường bóng đá ở đây khiến anh như sống lại những ngày tháng tươi đẹp với đội Khánh Hòa trước đây, nơi mà những đồng đội đều xem nhau như anh em một nhà và Quang Hải cho rằng đó là lý do rất quan trọng khiến đội bóng đất Mỏ đang là một cái tên đáng gờm ở V-League.

Quang Hải và các đồng đội đang bay cao ở V-League. Ảnh: BĐP.

Về chặng đường phía trước của Than Quảng Ninh ở V-League 2015, tiền đạo này không ngần ngại nhận định: “Cuộc đua vẫn còn rất dài và nhiều gian nan, nên rất khó để dự đoán trước. Chúng tôi chỉ biết tự nhủ sẽ xiết chặt tay nhau để giúp đội nhà có được những thành quả tốt nhất ở mùa ở này”.

Quang Hải dùng số tiền lót tay nhận được khi ký hợp đồng hai năm với Than Quảng Ninh để xây một ngôi nhà khang trang cho mẹ, điều anh ấp ủ khá lâu và đến giờ mới thực hiện được. Xây được cho mẹ ngôi nhà khiến Quang Hải rất hạnh phúc và cảm thấy thoải mái khi ra sân thi đấu. “Ngôi nhà của mẹ” có diện tích 60 m2 với một tầng trệt, một tầng lầu sẽ hoàn thành trước Tết 2015 để gia đình anh có những ngày xuân ấm cúng.

