Qua mặt Hà Nội I, đội bóng của Văn Thị Thanh vô địch lượt đi

Hà Nội I bị TP HCM cầm chân 1-1 giúp Phong Phú Hà Nam giành ngôi đầu bảng sau 5 vòng đấu của lượt đi.

Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) giành ngôi nhất bảng lượt đi xứng đáng. Ảnh: Kỳ Lân.

Chiều qua (7/3) trên sân Thống Nhất, diễn ra hai trận đấu cuối cùng lượt đi giải nữ quốc gia Cup Thái Sơn Bắc 2014. Trận đấu sớm là cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên và Than KSVN. Đội bóng đất thép tiếp tục tạo sự bất ngờ khi ghìm chân thành công đối thủ với tỷ số hòa 1-1. Thái Nguyên chính là đội có bàn thắng sớm ở phút 12 do công của Nguyễn Thị Đăng. Chỉ 5 phút sau, Than KSVN lập lại thế quân bình với pha ghi bàn của Nguyễn Thị Hạnh. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Than KSVN chấp nhận vị trí thứ 4 với 5 điểm khi lượt đi kết thúc.

Trận đấu muộn cùng ngày giữa Hà Nội I và TP HCM sẽ quyết định ngôi vô địch lượt đi. Đang cần một chiến thắng để chiếm lại ngôi đầu bảng từ Phong Phú Hà Nam, Hà Nội I chủ động chơi tấn công, gây áp lực lên khung thành thủ môn Tuyết Mai. Nhiều tình huống nguy hiểm xuất phát từ các pha xử lý của Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Thành nhưng Hà Nội I còn thiếu một chút may mắn để có bàn mở tỷ số.

Bước sang hiệp hai, tiền đạo kỳ cự Minh Nguyệt được tung vào sân để tăng sức mạnh tấn công cho Hà Nội I. Tuy vậy, đội khách lại là người bị thủng lưới trước. Phút 80, đội trưởng TP HCM Kim Hồng thực hiện thành công cú đá phạt mở tỷ số 1-0. Tưởng chừng đội bóng của thành phố mang tên Bác hưởng niềm vui trọn vẹn thì phút 86, cầu thủ mới thay vào sân Phạm Hải Yến ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phản công của Hà Nội I. Thời gian còn lại không đội nào ghi thêm được bàn thắng và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Như vậy, kết thúc lượt đi giải nữ quốc gia Cup Thái Sơn Bắc 2014, Hà Nội I không thể giành lại ngôi đầu từ Phong Phú Hà Nam và tạm chấp nhận đứng vị trí thứ hai với 11 điểm. Trong khi đó, TP HCM củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 8 điểm.

Giải nữ quốc gia sẽ tạm nghỉ hơn 3 tháng để tuyển nữ tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng trong năm là vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 diễn ra tại TP HCM vào trung tuần tháng 5 tới. Lượt về trở lại vào ngày 18/7 tại sân Nha Trang (Khánh Hòa).

TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Điểm Bàn thắng Bàn thua Hiệu số 1 Phong Phú Hà Nam 5 4 0 1 12 7 2 5 2 Hà Nội I 5 3 2 0 11 11 4 7 3 TP HCM 5 2 2 1 8 5 4 1 4 Than KSVN 5 1 2 2 5 8 5 3 5 Thái Nguyên 5 1 2 2 5 6 11 -5 6 Hà Nội II 5 0 0 5 0 4 15 -11

Lịch thi đấu lượt đi giải nữ quốc gia 2014

Ngày 20/2

16h Hà Nội II - Hà Nội I 1-4

18h15 TP HCM - Thái Nguyên 2-2

Ngày 21/2

16h Phong Phú Hà Nam - Than KSVN 1-0

Ngày 23/2

16h Hà Nội II - TP HCM 0-1

Ngày 24/2

16h Hà Nội I - Than KSVN 2-2

18h Phong Phú Hà Nam - Thái Nguyên 3-0

Ngày 27/2

16h Thái Nguyên - Hà Nội I 0-3

18h Than KSVN - Hà Nội II 5-0

Ngày 28/2

16h TP HCM - Phong Phú Hà Nam 0-1

Ngày 3/3

16h Hà Nội II - Thái Nguyên 2-3

18h Hà Nội I - Phong Phú Hà Nam 1-0

Ngày 4/3

16h Than KSVN - TP HCM 0-1

Ngày 6/3

16h Phong Phú Hà Nam - Hà Nội II 2-1

Ngày 7/3

16h Thái Nguyên - Than KSVN 1-1

18h TP HCM - Hà Nội I 1-1

Trọng Nghĩa