'Quả bóng vàng' Anh Đức kinh doanh từ nông sản, nhà hàng tới thời trang

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Anh Đức đang tích cực đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Anh Đức tại gian hàng bán đồ thể thao của mình. Ảnh: FBNV.

Sáng 15/2, tiền đạo Nguyễn Anh Đức vừa khai trương cửa hàng mới ở Bình Dương. Cửa hàng của chân sút hay nhất V-League 2015 chuyên cung cấp các đồ dùng thể thao như trang phục thi đấu, giày, vợt, bóng đá, bóng tennis, cầu lông và các dụng cụ rèn luyện sức khỏe khác. Chia sẻ với Ngoisao.net, Anh Đức cho biết anh đầu tư toàn bộ số vốn cho cửa hàng mới.

Không chỉ chơi bóng hay, Anh Đức rất tích cực và nhạy bén trong kinh doanh. Trước khi mở cửa hiệu đồ thể thao, chân sút Bình Dương còn đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng và nông sản như tiêu, điều, café... Do bận thi đấu quanh năm, anh giao lại việc điều hành cho người thân của mình. Cửa hàng ăn uống do vợ anh quản lý trong khi công ty nông sản do bố mẹ và chị quán xuyến.

2015 là năm rất thành công với Anh Đức. Phong độ ấn tượng của anh góp phần không nhỏ giúp Bình Dương đoạt cú ba lịch sử (vô địch V-League, Cup quốc gia, Siêu Cup quốc gia). Bên cạnh đó, tiền đạo này còn giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và Cầu thủ xuất sắc V-League 2015.

Cửa hàng của Anh Đức khá đông khách trong ngày khai trương. Ảnh: FBNV.

Năm nay đã 31 tuổi lại lo làm kinh tế nhưng Anh Đức vẫn chưa có ý định giải Nghệ. Anh cho biết vẫn sẽ tiếp tục thi đấu đến khi nào sức khỏe không cho phép hay không còn được đội gia hạn hợp đồng. Mục tiêu của anh trong năm nay là ghi thật nhiều bàn thắng và cùng Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch V-League.

>> Xem thêm ảnh cửa hàng mới của Anh Đức

Minh Khang