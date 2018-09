Pique nổi cơn ghen vì bồ già 'đong đưa' đồng nghiệp

Trung vệ điển trai tím mặt khi biết Shakira có những cử chỉ thân mật với Adam Levine, người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới.

Shakira và Adam Levine làm việc cùng nhau ở hai mùa The Voice liên tiếp. Ảnh: Netquake.

Nữ ca sĩ Colombia và thành viên chính của nhóm nhạc Maroon 5 cùng làm huấn luyện viên trong chương trình The Voice mùa thứ 6 của Mỹ. Theo tờ Star, trên trường quay Shakira đong đưa với người đồng nghiệp điển trai từng được tạp chí People bầu chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới dù Adam Levine sắp cưới siêu mẫu của Victoria's Secret, Behati Prinsloo.

"Cô ấy có những cử chỉ như đang tán tỉnh Adam và anh chàng cũng thường xuyên có những đụng chạm thân thể với cô ấy, Gerard giận tím mặt khi biết được điều này", nguồn tin cho biết.

Ngôi sao Barca bắt đầu để ý nhiều hơn tới chàng ca sĩ hào hoa, đề phòng Shakira xiêu lòng trước đồng nghiệp tài năng và đẹp trai. Trong mùa The Voice trước, trung vệ mắt xanh cũng từng bay sang Mỹ chỉ để giám sát bạn gái hơn 10 tuổi khi cô làm việc trong môi trường nhiều đồng nghiệp nam.

Shakira gợi cảm cố tình khoe áo lót trong sự kiện quảng bá cho The Voice hôm 3/4. Ảnh: Rex.

Trong cuộc phỏng vấn tháng trước, nữ hoàng nhạc Latin thừa nhận rằng Pique hay ghen nên không cho cô quay video với nam giới. Shakira cũng hỏi ý kiến phi công trẻ về việc hợp tác với nữ ca sĩ Rihanna trong Can't Remember to Forget You, single có những cảnh quay táo bạo bị cho là cổ xúy đồng tính nữ.

"Tôi đã nói với anh ấy. Tôi hỏi anh xem có đồng ý với những gì tôi làm không và anh ý gật đầu. Tôi phải làm thế vì anh ấy ghen khủng khiếp. Gerard là đàn ông mà, và cũng có giới hạn của mình. Anh ấy muốn mọi việc phải được kiểm soát", Shakira chia sẻ.

Phi công không cho quay video với các chàng trai, người đẹp 37 tuổi cũng ra điều kiện Pique cũng không được chụp ảnh chung với những cô chân dài nóng bỏng. Ngôi sao điển trai người Tây Ban Nha cũng là gương mặt quen thuộc quảng cáo cho nhiều hãng thời trang tại xứ sở bò tót.

Hoàng Trang