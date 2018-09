Bạn có thể ăn nhiều mà vẫn giảm cân, đó là lời hứa hẹn của phương pháp giảm cân thể tích (Volumetrics).

Tác giả của Volumetrics, tiến sĩ Barbara Rolls nói rằng không giống như những phương pháp giảm cân khiến bạn thấy đói, phương pháp giảm cân thể tích tập trung vào cảm thấy no. Rolls nói rằng mọi người thấy no vì loại thức ăn và lượng thức ăn họ nạp vào - không phải vì calo hay gram của mỡ, protein, hoặc đường tinh bột (carb). Vì vậy mẹo ở đây là nạp những thức ăn đúng khiến bạn thấy no với lượng calo thấp.

Rolls nói rằng một số trường hợp theo phương pháp ăn nhiều hơn, không phải ít hơn, nhưng vẫn giảm cân xuống. Bạn sẽ không giảm cân một cách rất nhanh chóng. Đây là một chiến lược dài hạn. Bạn sẽ giảm khoảng 0,5 kg đến 1kg một tuần.

Bạn tiến tới mức cân nặng mục tiêu với mức calo hợp lý và tập luyện. Tóm lại: bạn sẽ giảm cân vì lấy no hơn ở mức calo thấp hơn.

Bạn có thể ăn gì và không ăn gì?

Bạn có thể ăn bất cứ thức ăn nào, nhưng bạn cần chú ý đến “mật độ năng lượng”, đó là lượng calo trong một lượng sản phẩm nào đó. Thức ăn có mật độ năng lượng cao có rất nhiều calo với lượng nhỏ, nhưng thực phẩm có tỉ trọng năng lượng thấp cung cấp ít calo với diện tích lớn hơn.

Rolls chi thức ăn ra làm 4 nhóm:

- Nhóm 1: Bao gồm hoa quả, rau không tinh bột (ví dụ bông cải xanh, cà chua, nấm) và súp nước thịt

- Nhóm 2: Bao gồm một lượng vừa phải gạo nguyên hạt (như gạo lứt), protein nạc (thịt cá...), hạt đậu và sản phẩm bơ sữa ít mỡ

- Nhóm 3: Bao gồm lượng nhỏ thức ăn như bánh mì, đò ăn nhẹ, phô mai và các loại thịt nhiều mỡ

- Nhóm 4: Bao gồm rất ít lượng thức ăn rán, đồ ngọt, các loại hạt và mỡ

Bạn ăn 3 bữa chính, 2 bữa nhẹ mỗi ngày.

Phương pháp Volumetrics này dựa trên thức ăn có chứa rất nhiều nước như hoa quả và rau, vì chúng khiến bạn no mà không tăng nhiều calo. Chỉ uống nước là không đủ. Rolls nói, vì nó giúp cho cơn khát nhưng không giúp cho cảm giác đói.

Rượu, bia ở mức điều độ, nhưng nhớ là rượu bia có nhiều calo và không giúp giúp bạn bớt đói.

Nó có tác dụng không?

Trong khi phương pháp giảm cân thể tích rất thông minh, cơ sở của nó cũng chính là những điều mà các nhà dinh dưỡng khuyên: ít calo, ít mỡ, rất nhiều rau xanh và hoa quả.

Rolls cũng có những chứng nhận rất là đáng tin. Bà là giáo sư dinh dưỡng và quản lý một phòng thí nghiệm về nghiên cứu về động thái ăn uống tại trường đại học tiểu bang Pennsylvania. Bà cũng viết trên 200 nghiên cứu khoa học. Phương pháp ăn kiêng thể tích dựa phần lớn vào những công việc trong phòng nghiên cứu của bà.

Phương pháp ăn kiêng thể tích là một phương pháp ăn kiêng linh hoạt. Nhận biết khi nào bạn cảm thấy no và đưa ra lựa chọn thông mình về loại thức ăn bạn nên ăn có thể tạo ra khác biệt rất lớn. Khi bạn ăn vì những lý do khác, ví dụ khi bạn thấy buồn chán hay áp lực, bạn sẽ cần tìm ra cách để giải quyết những cảm xúc này, nếu không bạn sẽ ăn kể cả sau khi bạn đã no.

Hạn chế: Bạn cần để ý tới mật độ năng lượng của loại thức ăn mà bạn chọn. Ví dụ, lượng calo cho một bắt súp lớn chỉ bằng 1/6 lượng calo của bánh cheeseburger. Lựa chọn là tùy theo bạn, liệu bạn có thể ngưng ăn sau khi ăn 1/6 bánh cheeseburge hay không?

Đi chợ và nấu ăn: Không khó khi theo chế độ ăn này.

Tập luyện: Bạn bắt đầu với việc thêm thêm 150 bước đi trong chương trình tập luyện một ngày. Mục tiêu là đạt được thêm 1000 bước vào cuối tuần. Cuối cùng đạt được 10000 bước mỗi ngày.

Vấn đề về sức khỏe thì sao?

Lợi ích cho tim mạch? Có. Phương pháp Volumetrics theo những lời khuyên về dinh dưỡng cho sức khỏe tim mạch được chấp nhận rộng rãi. Một chế độ ăn kiêng dựa trên hoa quả, rau xanh và gạo lứt, ít mỡ bão hòa và muối được xem là cách tốt nhất để giữ lượng cholesterol, huyết áp ổn định và tránh các bệnh về tim mạch.

Nó có phòng tránh hay khống chế bệnh tiểu đường? Nặng cân là một trong những yếu tố gây nguy cơ cao nhất cho các bệnh tiểu đường loại 2. Nếu phương pháp giảm cân Thể Tích này giúp bạn giảm cân thì nó sẽ giúp bạn về bệnh tiểu đường. Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình ăn kiêng như Volumetrics là tốt nhất để phòng chống bệnh tiểu đường.

Có nguy cơ gì tới sức khỏe không? Không có một dấu hiệu về nguy cơ cho sức khỏe hay ảnh hưởng phụ được nhận biết. Phương pháp này là an toàn cho cả trẻ em.

Còn gì khác bạn nên biết?

Phương pháp này đủ linh hoạt để những người ăn chay hay có kiêng kị về các loại thức ăn khác có thể theo.

Giá: Không đắt hơn giá thực phẩm hàng ngày.

