Phong Phú Hà Nam lên đỉnh bảng

Sau hai vòng đấu giải nữ quốc gia 2014, đội bóng phía Bắc chễm chệ ngôi đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối.

Hà Nội I (áo trắng) bị cầm hòa và mất vị trí đầu bảng vào tay Phong Phú Hà Nam. Ảnh: Kỳ Lân.

Hai trận cuối vòng hai diễn ra trên sân Thống Nhất (TP HCM) chiều qua (24/2). Chiến thắng đậm trước Hà Nội II ở lượt trận đầu tiên giúp các cầu thủ Hà Nội I thêm hứng khởi khi gặp Than KSVN. Họ có bàn thắng sớm ở phút 13 do công của tuyển thủ Nguyễn Thị Muôn. Chỉ 6 phút sau, Nguyễn Thị Xuyến tận dụng sơ hở ở hàng phòng ngự Than KSVN ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Liên tục bị thủng lưới nhưng các cầu thủ Than KSVN vẫn bình tĩnh, chủ động giành bóng tấn công. Phút 21, cú đá phạt của Hoài Thu không mấy nguy hiểm nhưng thủ môn Thùy Dương của Hà Nội I mắc sai lầm khi bắt trượt để bóng bật ra chạm người Nguyễn Thị Hạnh rồi bất ngờ đi vào lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 cho Than KSVN.

Bước sang hiệp hai, Than KSVN làm nên bất ngờ khi có bàn thắng gỡ hòa ở phút 56 với pha sút xa khá đẹp mắt của Trần Thị Thu. Trong những phút còn lại của hiệp hai, sau bàn thắng san bằng tỷ số, Than KSVN chơi ngày càng tự tin và không để đối thủ có cơ hội lội ngược dòng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Ở trận đấu muộn cùng ngày, Phong Phú Hà Nam có 90 phút dễ thở khi đối thủ của họ là Thái Nguyên. Lần lượt hai tuyển thủ Lê Thu Thanh Hương và Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng 3-0. Như vậy, với hai trận toàn thắng, Phong Phú Hà Nam vươn lên đầu bảng xếp hạng, đứng trên đương kim vô địch Hà Nội I, có 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa.

Ngày 27/2 tới, Hà Nội I gặp Thái Nguyên và Than KSVN gặp Hà Nội II.

Lịch thi đấu lượt đi giải nữ quốc gia 2014

Ngày 20/2

16h Hà Nội II - Hà Nội I 1-4

18h15 TP HCM - Thái Nguyên 2-2

Ngày 21/2

16h Phong Phú Hà Nam - Than KSVN 1-0

Ngày 23/2

16h Hà Nội II - TP HCM 0-1

Ngày 24/2

16h Hà Nội I - Than KSVN 2-2

18h Phong Phú Hà Nam - Thái Nguyên 3-0

Ngày 27/2

16h Thái Nguyên - Hà Nội I

18h Than KSVN - Hà Nội II

Ngày 28/2

16h TP HCM - Phong Phú Hà Nam

Ngày 3/3

16h Hà Nội II - Thái Nguyên

18h Hà Nội I - Phong Phú Hà Nam

Ngày 4/3

16h Than KSVN - TP HCM

Ngày 6/3

16h Phong Phú Hà Nam - Hà Nội II

Ngày 7/3

16h Thái Nguyên - Than KSVN

18h TP HCM - Hà Nội I

Trọng Nghĩa