Pha bỏ lỡ khiến C. Ronaldo mất cơ hội bắt kịp Messi

Trước khung thành rộng mở nhưng cú dứt điểm cự ly gần của siêu sao người Bồ Đào Nha không chiến thắng được thủ môn Malaga.

C. Ronaldo góp công lớn nhưng không thể ghi bàn trong trận gặp Malaga. Ảnh: PA.

Đêm qua, Real Madrid đánh bại Malaga với tỷ số 2-1 ở vòng 13 Premier League để nới tạm thời nới rộng khoảng cách với Barca lên thành 5 điểm. Đây là chiến thắng thứ 16 liên tiếp của Real trên các mặt trận ở mùa giải này.

Không ghi bàn nhưng C. Ronaldo vẫn có một trận đấu tốt. CR& là người thực hiện cả hai pha kiến tạo giúp Benzema và Bale ghi bàn mang về chiến thắng cho Real. Tuy vậy, C. Ronaldo chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hối tiếc vì bỏ lỡ một tình huống rất ngon ăn. Ở hiệp hai, C. Ronaldo bất ngờ được trao cơ hội sau pha phá bóng hỏng của hậu vệ Malaga trong vòng cấm nhưng cú sút ở cự ly gần của anh không đánh bại được thủ môn Kameni.

Pha bỏ lỡ này khiến CR7 đánh mất cơ hội bắt kịp kỷ lục ghi bàn của Messi. Ở mùa giải 2012/2013, Messi ghi bàn trong 21 trận đấu liên tiếp. Trong khi đó, trước cuộc đối đầu với Malaga, C. Ronaldo có chuỗi 11 trận ghi bàn liên tiếp ở La Liga.

C. Ronaldo bỏ lỡ khi đối mặt thủ môn Malaga

Mika