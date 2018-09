Olympic Việt Nam gửi lời chúc tới Hùng Dũng sau chiến thắng

Các đồng đội mong tiền vệ của CLB Hà Nội sớm khoẻ để trở lại thi đấu sau khi dính chấn thương phải chia tay Asiad 2018.

Văn Quyết và đồng đội mượn tấm băng rôn của CĐV để gửi lời chúc sớm khoẻ tới Hùng Dũng. Ảnh: Đức Đồng.

Sau chiến thắng 1-0 trước Bahrain ở vòng knock-out Asiad 2018, các cầu thủ Việt Nam tiến về phía khán đài để ăn mừng cùng các CĐV nhà. Văn Quyết và các đồng đội cùng nhau giăng tấm băng rôn có dòng chữ "Vietnam Believe " (Vững tin Việt Nam), cùng hình ảnh Đỗ Hùng Dũng trên nền cờ tổ quốc. Phía chân chân băng rôn có in tên, số áo đấu của tiền vệ Hà Nội với lời chúc "Be Strong" (Hãy mạnh mẽ).

Đây là tấm băng-rôn do CĐV Việt Nam mang đến, treo lên hàng rào ngăn cách giữa khán đài với sân Patriot Candrabhaga, Jakarta. Khi tới chia vui với CĐV, Văn Quyết trông thấy nên đề nghị mượn để cùng các đồng đội gửi lời muốn nói đến Hùng Dũng.

Hùng Dũng là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo mang sang Indonesia dự Asiad 2018. Anh ra sân trong cả ba trận đấu của vòng bảng và đều chơi tốt. Tuy nhiên, trong trận đấu gặp Nhật Bản, tiền vệ CLB Hà Nội không may dính chấn thương ngón chân và phải sớm chia tay giải đấu để về nước điều trị.

Sự vắng mặt của Hùng Dũng cộng với việc trung vệ Đình Trọng chấn thương khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Bahrain. Được chơi hơn người từ cuối hiệp một nhưng phải tới phút 88, đội quân của HLV Park Hang-seo mới chọc được thủng lưới đối thủ do công của Công Phượng. Với chiến thắng này, Việt Nam sẽ gặp Syria ở tứ kết. Trận đấu diễn ra vào ngày 27/8 tới.

