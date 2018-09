Những tuyên bố 'hét ra lửa' của ông Lê Hùng Dũng

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có nhiều phát ngôn khá thẳng thắn, đôi khi gây sốc.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố sẽ mời cơ quan điều tra trận thua Malaysia ở Mỹ Đình. Ảnh: Kỳ Lân.

Ông Kiên chỉ to mồm

Năm 2012, ông Hùng Dũng cho rằng việc bầu Kiên tuyên bố có ảnh hưởng ở Eximbank chỉ là “ông Kiên to mồm”. “Không phải cứ anh Kiên mà ngay cả một anh đạp xích lô hay bác xe ôm, nếu có nắm giữ 5-10 cổ phiếu Eximbank cũng có quyền xưng là ông chủ của ngân hàng này. Vì theo điều lệ, cổ đông đều là ông chủ của Eximbank”, ông Dũng phân tích thêm.

Đến tiến sĩ làm trọng tài cũng nhận hối lộ

“Các CLB đừng đưa tiền trọng tài nữa thì lấy gì có tiêu cực trong giới trọng tài. Các anh chê trọng tài nhận thức kém nên mới tiêu cực. Nhưng thử hỏi đưa thử 100 triệu đồng cho ông tiến sĩ làm trọng tài chỉ trong 90 phút thì ông nhận không. Tôi tin là nhận ngay”. Trong một cuộc họp năm 2003, với tư cách Phó chủ tịch VFF, ông Dũng phân tích vấn đề tiêu cực của giới trọng tài.

Ghế Chủ tịch VFF chẳng béo bở, thơm tho gì

“Người ngoài nhìn vào ghế Chủ tịch VFF bảo rằng béo bở bởi lương cao, quyền lực lớn... Thực tế ai làm rồi mới biết nó chẳng thơm tho gì. Nhưng tôi làm vì đây như định mệnh của tôi. Tôi cũng khẳng định luôn nếu lên làm Chủ tịch VFF tôi sẽ không nhận xu tiền lương nào”, ông Dũng cho biết trước khi tranh cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới.

VFF sẽ kiếm 383 tỷ đồng trong năm 2014

“Ba giải đấu quốc nội quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm (V-League, Cup quốc gia, hạng Nhất) sẽ có 40 tỷ đồng trong khi số tiền dự kiến kiếm được cho bóng đá Việt Nam trên 300 tỷ đồng và con số này sẽ tăng thêm 15% mỗi năm. Tháng 4 này các bạn sẽ thấy hợp đồng rất lớn của một tổ chức tài chính tài trợ cho đội tuyển nữ. Hoặc như con số 383 tỷ đồng tôi dự kiến cho hoạt động của VFF trong một năm cũng được tính toán kỹ, có cơ sở”, ông Dũng phát biểu khi nhận chức Chủ tịch VFF. Đến nay, con số vẫn chưa biết thực hư.

Tôi sẵn sàng 'ăn đòn'

“Tôi biết mình có thể bị ăn đòn từ dư luận với những quyết định mới mẻ nhưng tôi vẫn theo đuổi đến cùng. Trừ trường hợp bị VFF cách chức, tôi luôn bảo lưu quan điểm của mình”, ông Dũng cho biết việc lựa chọn HLV Miura chứ không phải là HLV tên tuổi nào khác cho vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

U19 như đứa con út học Harvard

“Một gia đình có 4 người con, ba đứa đầu hư hỏng, suốt ngày đua đòi ăn chơi trong khi đứa út ngoan ngoãn, học giỏi, đỗ đại học Havard. Khi đó nếu là bố mẹ, bạn sẽ chọn đầu tư, đặt niềm tin vào đứa con nào”, ông Dũng ví von khi bảo vệ quan điểm đầu tư mạnh cho lứa U19.

CLB An Giang xuống hạng là đúng

“An Giang xuống hạng là đúng vì họ là đội bóng không có tài trợ. Nội bộ lủng củng thì ôm đội bóng đá V-League làm gì, dù quê tôi ở An Giang. HLV trưởng An Giang anh Nhan Thiện Nhân từ đầu giải phát biểu nhiều cái lôm côm”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng “mắng” CLB An Giang (vắng mặt) trong ngày tổng kết mùa giải 2014. Đội bóng này đã giải tán.

Mời cơ quan điều tra làm rõ trận Việt Nam thua Malaysia

“Cả 4 bàn thua đều do lỗi hàng phòng ngự. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. VFF sẽ nhờ cơ quan có chức năng vào điều tra sự việc. Tuyển Việt Nam có hai màn trình diễn quá khác biệt ở Shah Alam và Mỹ Đình, đặc biệt hàng phòng ngự”, ông Dũng bức xúc sau trận thua của tuyển Việt Nam ngày 11/12 vừa qua.

Trần Huỳnh