Những niềm hy vọng vàng vắng mặt ở SEA Games 27

Vì những lý do khác nhau, nhiều gương mặt hàng đầu thể thao nước nhà không thể đến SEA Games 27 tranh tài.

TDDC không thi đấu ở SEA Games khiến Phước Hưng lỗi hẹn. Ảnh: KL.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ phải kể đến những gương mặt quen thuộc ở môn TDDC như Hà Thanh, Ngân Thương, Phước Hưng… Do không phát triển TDDC, nước chủ nhà Myanmar bỏ khỏi chương trình thi đấu, bất chấp môn này nằm trong hệ thống Olympic. TDDC Việt Nam mất cơ hội giành hơn 10 HC vàng, trong đó Hà Thanh (giành 3 HC vàng tại SEA Games 26), Ngân Thương (hai HC vàng)... không thể bảo vệ ngôi vô địch của mình giành được cách đây hai năm tại Indonesia.

TDDC không phải là môn duy nhất bị Myanmar loại khỏi chương trình thi đấu của đại hội. Một số môn khác may mắn hơn vẫn có tên nhưng lại bị cắt giảm rất nhiều nội dung. Nước chủ nhà loại bỏ rất nhiều thế mạnh của bắn súng Việt Nam. Xạ thủ kỳ cựu Nguyễn Mạnh Tường sau nhiều năm chinh chiến ở sân chơi khu vực, không thể một lần nữa góp mặt ở SEA Games năm nay, do nội dung súng ngắn của anh bị cắt giảm. Không được tham dự kỳ SEA Games này, xạ thủ ngành công an cũng đang cân nhắc giải nghệ luôn.

Dù chỉ là sân chơi khu vực, với thể thao Việt Nam, đây lại là giải đấu truyền thống, là bước đệm cho những sân chơi lớn hơn như Asiad hay Olympic. Chính vì thế, từ những VĐV chủ lực đến VĐV trẻ, tất cả đều nỗ lực tập luyện để có thể mang tới SEA Games một hành trang tốt nhất. Cũng vì khổ luyện, không ít trường hợp bị chấn thương đáng tiếc, đành ngậm ngùi nói lời chia tay với SEA Games.

Võ sĩ Lê Bích Phương, đương kim vô địch Asiad và SEA Games, không thể tới Myanmar ít ngày tới vì dính chấn thương trong một buổi tập. Sự cố đáng tiếc khiến nữ võ sĩ người Gia Lâm (Hà Nội) chỉ biết than số mình đen đủi. Vắng Bích Phương, karate Việt Nam có thể sẽ bị mất hai HC vàng ở nội dung đối kháng cá nhân và đồng đội.

Ở một môn võ khác là wushu, VĐV mang về tấm HC vàng duy nhất ở nội dung biểu diễn tại SEA Games 26 là Mai Phương cũng không góp mặt vì chấn thương. Vắng Mai Phương, chỉ tiêu của wushu Việt Nam tại kỳ SEA Games này khiêm tốn hẳn, chỉ từ 2 đến 4 HC vàng.

Một VĐV khác cũng bị đau phải lỡ hẹn với SEA Games là Bích Thùy (cầu mây). Sau rất nhiều kỳ SEA Games, Bích Thùy là VĐV còn lại từ thế hệ vàng cầu mây Việt Nam. Với tài năng, kinh nghiệm, Bích Thùy là VĐV không thể thay thế, nhưng rốt cuộc chị vẫn phải ở nhà để điều trị vết mổ ở đầu gối.

Trương Thanh Hằng không thể dự SEA Games 27 vì tai nạn. Ảnh: KL.

Trong số các VĐV đang bị chấn thương phải lỡ hẹn với SEA Games, đáng tiếc nhất có lẽ là Trương Thanh Hằng. Tháng 9 năm ngoái, cô bị gãy chân vì tai nạn xe máy. Vài tháng trước, Thanh Hằng từ Đà Nẵng ra bệnh viện thể thao Việt Nam để tiến hành phẫu thuật rút đinh cố định xương và cần 3-4 tháng để hồi phục. Sau khi lắng nghe ý kiến của bác sĩ, Thanh Hằng quyết định không tham dự SEA Games nữa, dù từ năm 2005 đến nay, cô không có đối thủ ở cự ly 800m và 1500m. “Đây là quyết định khó khăn và bản thân tôi cũng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng biết làm sao được, số mình đen đủi thì phải chịu. Tôi sẽ dồn sức cho kỳ Asiad 2014 năm tới”, Hằng tâm sự.

Cũng gặp phải chấn thương, “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều ở đội tuyển bóng chuyền nam phải xem các đồng đội thi đấu trên TV. Tại SEA Games 2007, Ngô Văn Kiều và các đồng đội đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Thái Lan ở bán kết và sau đó giành HC bạc. Sau đó, anh tiếp tục là trụ cột của đội tuyển tại SEA Games 2009 và 2011. Đáng tiếc, Ngô Văn Kiều không có cơ hội lần thứ 4 liên tiếp ở sân chơi khu vực.

Môn cờ vua, Lê Quang Liêm cũng không thể tranh tài tại SEA Games năm nay do đang bận học bên Mỹ. Vắng Quang Liêm, cờ vua Việt Nam có thể sẽ phải mất ít nhất một HC vàng.

Với bóng bàn, Đinh Quang Linh và Trần Tuấn Quỳnh khó có khả năng tranh chấp tấm HC vàng, nhưng ít ra nếu cả hai có mặt tại SEA Games năm nay, bóng bàn Việt Nam sẽ có thêm những hy vọng để làm nên bất ngờ. Mới đây, do không đồng ý với cách tuyển chọn bằng giải đấu nội bộ, cả hai đã bị gạt khỏi danh sách đội tuyển.

Ở môn cử tạ, ban tổ chức chỉ cho phép mỗi nước một VĐV dự một hạng cân, nên khả năng Quốc Toàn hoặc Kim Tuấn (hạng 56kg) sẽ phải ở nhà. Dù ai bị loại cũng đều rất đáng tiếc bởi cả Toàn và Tuấn đều được kỳ vọng sẽ mang về tấm HC vàng ở SEA Games năm nay.

Mai Hương