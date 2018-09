Những lý do khiến C. Ronaldo rạn nứt tình cảm với Irina

Siêu mẫu 29 tuổi từng từ chối tới dự bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của mẹ CR7 tại quê nhà của anh.

C. Ronaldo và Irina bị đồn đã chia tay nhau. Ảnh: AFP.

Tờ Correio da Manha mới đây gây sốc khi tiết lộ chuyện tình của CR7 và Irina không đơn giản chỉ là trục trặc mà hai người đã đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Siêu sao 29 tuổi được cho là đã thông báo tin chia tay bạn gái với những người thân trong gia đình. Mặc dù cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông qua báo giới hay trang cá nhân, thông tin mà Correio da Manha đưa ra vẫn có những cơ sở để nhiều người tin đó là sự thực.

Đầu tiên là việc Irina không xuất hiện tại Lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014 cùng C. Ronaldo. Trong bài phát biểu sau khi đoạt Quả bóng vàng, siêu sao người Bồ Đào Nha gửi lời cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho anh, HLV, lãnh đạo và đồng đội ở Real cùng người thân trong gia đình mà không hề nhắc tới bạn gái. Đáng ngờ nhất là việc Irina bỏ "theo dõi" C. Ronaldo trên Twitter. Sau khi CR7 đoạt giải thưởng cao quý, người đẹp xứ bạch dương cũng không hề gửi một lời chúc mừng tới bạn trai thông qua các trang cá nhân của mình.

Theo giới thạo tin, việc thường xuyên phải sống cách xa nhau là một trong những nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa C. Ronaldo và Irina rạn nứt. Một nguồn tin tiết lộ trong kỳ nghỉ ở Dubai vừa qua, C. Ronaldo đã ngỏ lời cầu hôn với Irina nhưng cô không chấp nhận. Siêu mẫu người Nga không muốn từ bỏ công việc để làm một người "vợ hiền" theo yêu cầu của CR7 sau khi cưới. Hiện tại, bên cạnh công việc người mẫu, Irina còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim Hercules.

Ngoại tình và ghen tuông cũng là một nguyên nhân khiến cặp đôi cãi vã, trục trặc. Không ít lần, C. Ronaldo bị đưa lên mặt báo vì những chuyện tình một đêm với các chân dài khi không có bạn gái ở bên. Năm 2013, siêu mẫu bốc lửa Brazil, Andressa Urach từng khiến CR7 gặp phen lao đao khi tiết lộ với tờ The Sun rằng hai người đã có một đêm ân ái trong khách sạn ở Madrid trước trận bán kết Champions League giữa Real và Dortmund. Trong khi đó, công việc người mẫu, diễn viên khiến Irina thường xuyên phải chụp hình, đóng cảnh nóng với các nam đồng nghiệp. Điều này khiến C. Ronaldo nhiều lần nổi cơn ghen.

Người đẹp Brazil Andressa Urach tiết lộ từng qua đêm với C. Ronaldo.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, Irina liên tục làm mất lòng mẹ của C. Ronaldo. Trong khi bà Dolores Aveiro muốn C. Ronaldo đón Giáng sinh ở Bồ Đào Nha, anh lại chiều theo bạn gái sang Dubai vui vẻ cùng với những người thân của cô. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của bà Dolores, C. Ronaldo âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc để gây bất ngờ cho mẹ nhưng Irina từ chối tới Madeira dự tiệc. Có tin cho rằng, siêu mẫu người Nga đã dọn đồ của mình ra khỏi căn biệt thự của C. Ronaldo ở Madrid.

Lan Chinh