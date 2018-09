Những khoảnh khắc bay nhảy như chim của Ronaldo

Với khả năng bật nhảy rất tốt, siêu sao Real thường chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp trên không.

C. Ronaldo khiến hai cầu thủ Copenhagen phải ngước nhìn với pha bật cao đón bóng. Ảnh: PA.

Theo kết quả kiểm tra từ Castrol, C. Ronaldo có khả năng bật nhảy cao hơn so với mức trung bình của các cầu thủ thi đấu ở giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA. Cụ thể, khi bật nhảy tại chỗ, độ cao mà C. Ronaldo đạt được là 44 cm còn khi lấy đà bật nhảy là 75 cm, cao hơn 7 cm so với mức trung bình của các VĐV giải NBA. Nhờ sở hữu cơ đùi khỏe khoắn (chu vi bắp đùi của C. Ronaldo là 62cm) cùng với việc chăm chỉ tập luyện, C. Ronaldo thường xuyên là người giành chiến thắng trong các pha tranh chấp bóng trên không với đối thủ.

Những khoảnh khắc bật nhảy cao của C. Ronaldo

Lan Chinh