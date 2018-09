Những gương danh thủ thành công sau khi giải nghệ

Becks, Cantona, Gary Neville hay Ro Béo tạo được dấu ấn ở các lĩnh vực mới sau khi treo giày.

Không theo nghiệp HLV để hàng tuần xuống sân giống nhiều đồng nghiệp, họ chọn cho mình hướng đi mới như đầu tư kinh doanh, làm bình luận viên hay làm người mẫu quảng cáo... và đều thành công.

1. Becks

Becks vẫn có thu nhập khủng sau khi giải nghệ nhờ các hợp đồng quảng cáo và kinh doanh. Ảnh: SM.

Cựu thủ quân tuyển Anh quyết định treo giày vào năm ngoái sau khi cùng PSG vô địch Ligue 1 mùa 2012-2013. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Becks còn rất thành công khi làm người mẫu quảng cáo và kinh doanh. Với diện mạo điển trai, quý phái cùng thân hình chuẩn, cựu danh thủ 39 tuổi hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu như Adidas, H&M... Ngoài ra, Becks còn kết hợp cùng H&M cho ra mắt dòng đồ lót do anh tự thiết kế, được rất nhiều người ưa chuộng.

Không chỉ kinh doanh thời trang, Becks còn đầu tư vào bóng đá. Cựu tiền vệ MU và Real đang gây dựng một đội bóng mới có trụ sở ở Miami, nhiều khả năng sẽ ra mắt giải Nhà nghề Mỹ từ năm 2017.

2. Eric Cantona

Cantona thành tài tử điện ảnh sau khi giải nghệ. Ảnh: SG.

Cantona giải nghệ vào năm 1987 và ngay sau đó bén duyên với điện ảnh. Sau thành công cùng những bộ phim như "Elizabeth" (năm 1998), "French Film" (2008), "Looking for Eric" (2009) và "Face au Paradis" (2010), mới đây, cựu ngôi sao MU tiếp tục tỏa sáng trong phim mới mang tên "You and the Night".

3. Giggs và Gary Neville

Giggs và Neville chuẩn bị mở khách sạn. Ảnh: Mirror.

Bộ đôi cựu ngôi sao MU đang cùng nhau đầu tư vào kinh doanh khi chuẩn bị khai trương khách sạn mới có tên Hotel Football, nằm đối diện với sân Old Trafford ở Manchester. Tháng 12 năm ngoái, Giggs cũng cho mở quán mang tên Café Football ở trung tâm mua sắm Westfield, London. Cơ sở kinh doanh làm ăn tốt khi mang về doanh thu 1,8 triệu bảng trong năm đầu tiên.

4. Gary Neville, Jamie Carragher, Gary Lineker, Robbie Savage

Gary Lineker và Alan Shearer là những bình luận viên nổi tiếng của BBC.

Sau khi giải nghệ, loạt cựu danh thủ ở Premier League bén duyên với nghiệp bình luận viên bóng đá như Gary Lineker, Gary Neville, Robbie Savage, Alan Shearer hay Jamie Carragher. Hai người đầu tiên hiện được đánh giá là những bình luận viên hay nhất ở xứ sở sương mù.

5. Romario

Romario vừa trở thành Thượng nghị sỹ của bang Rio de Janeiro. Ảnh: O Globo.

Romario đang bước đầu thành công trong sự nghiệp chính trị sau khi giã từ sân cỏ. Hồi tháng 10 vừa qua, Romario giành chiến thắng trong cuộc tranh cử vào Thượng viện Brazil ở bang Rio de Janeiro. Romario là thành viên của Đảng Xã hội, nhận được 63,4% phiếu bầu, trong khi đối thủ Cesar Maia của Đảng Dân chủ chỉ đạt 20,5 %.

6. Ro Béo

Ro Béo là doanh nhân thành đạt trên bìa tạp chí Forbes Brazil.

Sau khi giải nghệ, Ronaldo vẫn có thu nhập rất tốt nhờ các hợp đồng quảng cáo và kinh doanh. Cựu danh thủ Brazil nhận được khoảng 10 triệu bảng mỗi năm từ các bản hợp đồng với Nike, Fiat và Duracell. Công ty 9INE do Ronaldo làm chủ ước tính sẽ có thu nhập 15 triệu bảng trong năm 2014.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn làm chủ chuỗi phòng tập thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe, một tòa nhà 6 tầng cho thuê ở Rio de Janeiro và một hộp đêm ở Leblon. Ngoài ra, cựu chân sút Barca, Inter và Real còn sở hữu nhiều bất động sản ở khắp nơi trên thế giới như Rio de Janeiro, Sao Paulo, Paris hay Madrid.

